Grand-Duché: 35ème Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté

C’est l’une des manifestations publiques les plus populaires au Grand-Duché de Luxembourg. Le Comité de Liaison des Associations Etrangères, organise le 35ème Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté. Il aura lieu ce week-end dans les halls de LuxExpo.

La grande foule sera présente à cet événement, qui met en valeur les différentes communautés qui vivent chez nos voisins. Si de nombreux débats concerneront la problématique de l’immigration, le festival est aussi une grande fête populaire, comme Jean-Philippe Ruiz, du Comité, l’a rappelé à Eric Bussienne :

« De nombreux pays nous envient cette manifestation. Nous avons 400 stands et plus de 300 associations. Des anciennes, comme le Portugal, l’Italie… Mais également de plus récentes : syriennes ou afghanes. Il y a une grande convivialité, avec de la musique, des échanges, et un salon du livre et des cultures. »

Le Festival ouvrira ses portes le vendredi 3 mars. L’entrée est gratuite et le programme complet est disponible sur le site clae.lu.