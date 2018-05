Grand théâtre de la nouvelle saison montrera les dix premier

MOSCOU, le 3 mai. /Corr. TASS Olga S/. Actuel – 242-la saison académique d’État bolchoï de Russie (ГАБТ) n’est pas encore terminée, mais les plans pour la prochaine créatif de l’année sont déjà définis. Selon les estimations provisoires, ГАБТ suppose afficher les dix premiers. Parmi les projets d’opéra – nouvelle production de l’opéra de Tchaïkovski, « Eugène Onéguine » sur la scène de l’histoire, et la compagnie de ballet présentera aux téléspectateurs de deux premières mondiales, dont l’un n’a pas de nom. Les plans de Grand dans une interview TASS a raconté jeudi le directeur général de directeur musical du théâtre du pays de Vladimir Урин.

« En annonçant les plans de la nouvelle, 243 de la saison, je voudrais tout d’abord dire que, à ce jour dans le rpertoire du Grand théâtre de Russie figurent 26 opéras et 37 de ballets », a déclaré Урин. « Sur la base de ces statistiques, nous avons essayé de créer un ensemble de projets qui seront réalisés dans la saison 2018/2019 des années », a expliqué le chef de ГАБТ.

Le nouveau « Onegin » sur la scène de l’histoire

« Je tiens à commencer par une importance cruciale mise en scène de l’avenir de la saison, a souligné Урин. – C’est « Eugène Onéguine », qui revient sur l’Historique de la scène, en remplaçant un merveilleux spectacle de Dmitri Чернякова, marchant sur la Nouvelle scène. Il a suscité un grand intérêt et controverse chez les russes et étrangers de spectateurs, car a été présenté dans de nombreux pays. »

La nouvelle mise en scène aura lieu le réalisateur Yevgeny Arye, artiste – Simon Berger, pour la télécommande – directeur musical et chef d’orchestre de ГАБТ – Tougan Сохиев. La première aura lieu à la fin de la saison, le 15 mai 2019, a déclaré Урин.

« En étudiant attentivement l’actuel répertoire, nous avons réalisé que nous n’avons pas de Rossini », – a dit le chef de ГАБТ. Selon lui, la nouvelle saison seront mis deux россиниевские de l’opéra.

Dans un spectacle de transformer l’opéra « le Voyage à Reims », précédemment en concert. La mise en scène aura lieu l’un des plus intéressants des cinéastes italiens Damiano Микелетто, dit Урин. L’artiste Paulo Фантин, chef d’orchestre – Tougan Сохиев. La première aura lieu sur la scène Historique du 12 décembre.

Un peu plus tôt, le 3 novembre, sur la Nouvelle scène aura lieu premiere encore un opéra de Rossini – son célèbre « Séville цирюльника ». Réalisé par mise en scène – Eugène Pisarev, artiste Zénobe Margolin, chef d’orchestre – Pierre de Giorgio Morandi.

« Je pense que la continuation d’intérêt chez les amateurs de l’opéra provoquera une nouvelle mise en scène de Timothée Кулябина – « la Sirène » [Antoine] Dvorak, dont la première est déclarée sur la Nouvelle scène 3 mars 2019″, – a déclaré le chef de ГАБТ. Selon lui, dans la Grande continuera également à la pratique de concert interprétations d’opéras, des œuvres. « Ainsi, les 29 et 30 septembre de cette année sur la scène de l’histoire aura lieu le théâtre, concerts en live de l’opéra « Candide », de Leonard Bernstein, consacrée au 100e anniversaire de la naissance de ce merveilleux compositeur américain », a déclaré le pdg de la Grande.

Première mondiale à la Grande

« En ce qui concerne le ballet, ici, sont attendus deux premières mondiales, la première de la qui deviendra « le Persil » sur la musique d’Igor Stravinsky chorégraphie Edward Клюга. La seconde guerre mondiale jusqu’à ce que la première porte le nom « Самодуров et Красавин ». Et c’est peut-être le nom et accepté pour одноактным le ballet, qui crée chorégraphe Vyacheslav Самодуров sur la musique du compositeur de Yuri Красавина », partagé Урин.

Il a également dit que la première dans la Grande se préparent encore un acte deux du ballet, c’est le « palais de Cristal » de Giorgio de Balanchine et de « Artefact » dans la chorégraphie de William Форсайта.

« Je pense que les admirateurs de la scène à grande échelle ballets attirera « le conte d’Hiver » dans la chorégraphie de l’un des plus recherchés après les anglais maîtres de ballet de Christopher Уилдона », a déclaré Урин. Spectacle créé par la pièce de Shakespeare sur la musique de Joby Talbot. La première aura lieu le 4 avril 2019 sur la scène de l’histoire.

Anniversaires, concerts, tournées

« Le théâtre envisage de mentionner un certain nombre de célébrations importantes », a poursuivi le pdg de la ГАБТ. Il est rapporté que, le 1er février 2019, sur la scène de l’histoire aura lieu un concert de gala dédié à la 80 e anniversaire de la naissance de la primo-ballerines, de l’artiste populaire de l’URSS Catherine Maksimova (1939-2009). Et le 20 novembre de cette année, le spectacle « la dame de pique décidé de consacrer à la mémoire de soliste de l’opéra Grand théâtre, l’artiste du peuple de l’URSS Zurab Соткилавы (1927-2017).

« Le 11 novembre annoncé le concert de gala en l’honneur du 70e anniversaire de l’animateur soliste de l’opéra ГАБТ, l’artiste du peuple de la fédération de RUSSIE Vladimir Маторина », a déclaré Урин.

Il a également dit que l’orchestre du Grand théâtre continuera de concert de l’activité dans la Salle Tchaïkovski, où, en quelques soirées interpréteront des œuvres des compositeurs russes Sergueï Rachmaninov, Sergueï Prokofiev, Dmitri Chostakovitch. Et sur la scène de l’histoire de la Grande 26 novembre, donnera un concert « Viva Verdi » Anna Netrebko et Yusuf Эйвазов.

« Intense sera le calendrier de la tournée de la Grande », a déclaré Урин. Donc, en septembre, le ballet ГАБТ se produira sur la scène de La Scala de milan dans le cadre des « saisons Russes en Italie ». Puis, en octobre, la troupe partira à Riga, où le montrera l’un de ses hits – spectacle « la mégère apprivoisée ». Au printemps 2019 ballet visitera avec une tournée dans la ville australienne de Brisbane, en été, fera un tour à Londres. Tournée des itinéraires de la troupe de l’opéra пролягут à Chelyabinsk et les villes de la France.

« L’événement de la nouvelle saison sera l’exposition « le Musée et le théâtre: 100 ans ensemble », qui sera déployé dans le Nouveau Manège. L’exposition consacrée à вековому anniversaire du musée du Grand théâtre, présentera au public de nombreuses reliques, stockées dans les fonds. « Ainsi, il y a clairement de l’histoire principale du théâtre musical de la Russie », – a conclu le directeur général ГАБТ.