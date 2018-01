Grande distribution: plus de technologies, moins d’emplois?

Le virage numérique, la robotisation, l’e-commerce vont-ils entraîner une destruction rapide de l’emploi ?

Pour Dominique Michel, CEO de COMEOS (secteur distribution) énormément de choses bougent. « Deux exemples concrets : l’internet des objets (objets connectés, ndlr), qui permet à votre frigo d’être en contact avec votre magasin et de commander directement du lait quand il en manque. Et, dans les magasins, la robotisation des tâches. Il y a toujours un délai entre la mise au point d’une technique (le self scanning, par exemple) et son utilisation massive. Mais il faut se préparer à une explosion technologique, qui est déjà là. Mon défi, c’est de garder les 400.000 personnes qui travaillent actuellement dans le secteur et qu’elles puissent suivre le mouvement. »

Delphine Latawiec, secrétaire nationale de la CNE constate que la technologie vole déjà de emplois. « La digitalisation va entraîner des pertes d’emplois peu qualifiés et des créations d’emplois hautement qualifiés. C’est un défi au niveau de la société car ces gens faiblement qualifiées ne retrouveront pas d’emplois. C’est aussi un défi de genre parce que les métiers touchés par l’automatisation sont des métiers féminins. »

Dominique Michel concède que des emplois peu qualifiés vont disparaître. Mais pour lui, les emplois nouveaux ne seront pas nécessairement hautement qualifiés. Car on aura besoin de vendeurs mieux formés pour conseiller les clients. « Le travail sera peut-être plus intéressant qu’aujourd’hui. »

S’adapter et se former

« Il faudra s’adapter de plus en plus rapidement », constate Dominique Michel. « Mais le problème ne se réglera pas qu’entre patrons et syndicats. Cette flexibilité est aussi une question posée aux pouvoirs publics. Il faut définir un cadre solide mais avec une possibilité d’adaptation et de flexibilité : aucune entreprise ne peut dire ce dont elle aura besoin dans trois ans. »

Sur cette demande, du côté patronal, de plus de flexibilité, Delphine Latawiec ne voit pas pourquoi il faudrait aller plus loin. « La flexibilité n’est pas la solution à tout. Il n’y a pas de trou dans le droit du travail qui empêche le développement de l’e-commerce. La flexibilité est déjà, avec les horaires atypiques, à temps partiel, au cœur du secteur du commerce. »

Delphine Latawiec et Dominique Michel étaient interrogés par Arnaud Ruyssen dans Soir Première.