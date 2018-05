MOSCOU, le 7 mai. /TASS/. Le fonds de bienfaisance de soutien de personnalités de l’art « l’Artiste » et le Fonds de développement de la culture et de l’art contemporain Territoriя présenteront le Jour de la Victoire dans le parc « Зарядье » concert-spectacle « Hommage » par le jeu du dramaturge allemand Heiner Müller, « Volokolamskoye de l’autoroute ». Ce sujet TASS a rapporté lundi les organisateurs de l’événement.

Le concert sera suivi d’artiste populaire de Russie Evgueni Mironov, les artistes de l’Atelier de Dmitri Брусникина et l’orchestre Symphonique de Moscou, les Russes, la philharmonie » sous la direction du chef d’orchestre de serge Тарарина, dans une performance qui comportera des fragments des œuvres de piotr Tchaïkovski (symphonie n ° 5 et 6). Le concert est chronométré à la 73-ème anniversaire de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique, et de devenir l’événement de l’Open de musique du concours international des artistes de Moscou printemps A Cappella », de passage dans la capitale dans le cadre du cycle urbain de la rue, les événements de Moscou saisons ». L’entrée sur le concert-spectacle « Hommage » sera libre.

Réalisateur directeur de la photographie de concert, l’artiste émérite de la fédération de RUSSIE Marina Брусникина a rappelé que « sur l’écriture de la pièce « Volokolamskoye de l’autoroute » de Heiner Müller, inspiré par le conte d’Alexandre Beck sur le prix de la victoire des troupes soviétiques de Moscou et de l’hiver 1942″. « Le recours à ce эпическому le texte – c’est notre tentative une fois de régler notre délicate et un grand passé. Sans cela, il est impossible d’aller de l’avant et de construire une nouvelle. Les yeux de l’allemand de l’auteur, nous regardons les événements de 70 ans », raconte le réalisateur.

La première russe du concert a eu lieu le 24 avril 2015, à Moscou, dans la Maison internationale de la musique dans le cadre du cycle annuel de concerts de bienfaisance de la Fondation de « l’Artiste » « déclaration d’amour ».

Le fonds de bienfaisance de soutien de personnalités de l’art « l’Artiste » a été créé en 2008 l’artiste populaire de Russie Eugène Мироновым, méritée, artiste de la fédération de RUSSIE Marie Мироновой, l’artiste populaire de Russie Igor Верником et producteur de Natalia Шагинян-Нидэм. La mission du Fonds à l’appui des anciens combattants-les artistes se trouvant dans la situation complexe de vie. Aujourd’hui à la base de la Fondation se trouve à plus de 2000 personnes parmi les artistes de l’ancienne génération. Dans le Fonds, il existe deux programmes d’aide: « SOS » – d’une assistance médicale et d’une « déclaration d’amour » – un soutien moral.

Festival international-école d’art Territoriя – le seul festival en Russie-école avec un statut international, existant depuis 13 ans. Chaque année, au festival viennent à environ 50 jeunes professionnels du théâtre de la portée des différentes régions de Russie et des pays étrangers. Dans l’art de la direction du festival composé de personnalités de l’art contemporain: Evgueni Mironov, Chulpan Khamatova, Roman Doljansky, Kirill Serebrennikov, Theodore Курентзис, Basile Tsereteli, André Ураев.