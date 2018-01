Greenpeace a perdu dans la cour, demandant de la Norvège arrêter une minoterie dans l’Arctique

© EPA/REMKO DE WAAL

OSLO, le 4 janvier. /TASS/. Le tribunal de district d’Oslo n’a accordé la demande de l’organisation environnementale Greenpeace, nécessitait de reconnaître illégal de la décision du gouvernement norvégien sur l’application de l’exploration pétrolière et de l’extraction du pétrole en arctique offshore du royaume. Dans un rapport publié jeudi sur le site de l’instance de décision affirme que le природозащитники devront couvrir les frais de contentieux du ministère du pétrole et de l’énergie de la Norvège de 580 millions de couronnes ($71,5 mille).

Les plaignants, qui, en plus de Greenpeace, ont deux norvégiens de conservation à but non lucratif, ont exigé l’annulation des totaux 23, la licence de la série s’est achevée à l’été 2016. À ce stade de la licence sur le droit de l’10 sites un plateau dans la partie norvégienne de la mer de barents ont été offerts par 13 compagnies, y compris la « fille » de la russie de « Lukoil » et DEA Norge AS, contrôlée par l’homme d’affaires russe Mikhaïl Friedman.

L’affaire, qui a attiré une attention considérable tant dans le style scandinave-uni et à l’étranger, a été considéré par la cour en novembre, et à l’imposition et à la formation de jugement a fallu plus d’un mois. Les plaignants ont insisté sur le fait que, pétrolières et gazières en permettant aux entreprises de mener l’exploration et l’extraction d’hydrocarbures dans l’Arctique, sur le plateau de la mer de barents, la direction du pays viole à la fois les conditions de ratification de la Norvège de l’accord de Paris sur le climat, et l’une des entrées de la constitution norvégienne. Le tribunal, cependant, a décidé que la réalisation par le gouvernement norvégien de 23, la licence de la série n’est pas une violation de la loi fondamentale.

Il s’agit de 112 l’article de la constitution, qui garantit aux citoyens de la Norvège le droit à un environnement sain et oblige les pouvoirs publics de façon responsable développement des ressources naturelles pour les générations futures qui ne sont pas confrontés à la réduction de la diversité biologique et la productivité des écosystèmes. Le tribunal a reconnu que le gouvernement accorde une grande importance à ces questions, et prend les mesures nécessaires pour la protection de la nature. En outre, la décision a été indiqué que le 112 article ne s’applique pas aux situations dans lesquelles un dommage à l’environnement est considéré comme le changement climatique, à cause des émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion des exportées de la Norvège à l’étranger de pétrole et de gaz. La cour a également reconnu que norvégienne du plateau continental de la probabilité d’accidents pouvant entraîner le déversement de pétrole dans l’Arctique, est relativement faible.