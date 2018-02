Grève à l’appel de la CGSP: le point en région liégeoise

Peu de bus, très peu de trains, de nombreux services publics perturbés. C’est la conséquence de l’appel à la grève lancé par la CGSP.

Le syndicat socialiste proteste contre la réforme des pensions du gouvernement fédéral et sur le flou actuel à propos des métiers dits pénibles. Métiers pour lesquels un départ à la retraite sera possible avant 67 ans.

Un bus sur trois circule

Au niveau des bus tout d’abord, à peine un bus sur trois circule avec, comme souvent en pareil cas, des situations forts variables d’un secteur à l’autre. Isabelle Tasset, porte-parole du TEC Liège-Verviers: « Au niveau du centre-ville, on est dans la tendance globale qui est d’à peu près 30%, donc un bus sur trois. Au niveau des zones les plus critiques, on a les zones de Jemeppe, Seraing et la Hesbaye où là, on est vraiment avec une mobilité qui est très restreinte. Sinon, la bonne nouvelle, c’est plutôt sur les régions d’Eupen et de Verviers où là, les pourcentages de bus assurés sont beaucoup plus importants que la moyenne globale du TEC Liège-Verviers qui est donc à 30% ».

Du côté des chemins de fer

Dans les chemins de fer, le trafic est perturbé depuis lundi. Ce mardi matin, très peu de trains circulent. A peine quatre ou cinq depuis 3 heures du matin. Celui de 7h00 vers Bruxelles a été supprimé, c’est également le cas de celui qui devait démarrer à 7h30 en direction de la capitale.

Le mouvement est donc très bien suivi même si, sur le terrain, les cheminots liégeois mènent des actions « soft ». Ils se contentent de bloquer les parkings pour les voyageurs, mais pas les gares et voies de chemins de fer.

Administrations, CPAS, bureaux de poste

Ce mardi, d’importantes perturbations sont également à prévoir dans les administrations régionales et communales ainsi que dans les CPAS.

Chez BPost également. Très peu de courrier est sorti du centre de tri d’Awans cette nuit.

Il y a eu des piquets tôt ce matin devant les principaux bureaux de poste, à Liège, Seraing et Visé. Mais vu le froid, les postiers en grève sont sagement rentrés pour se réchauffer.

Forte mobilisation dans les écoles

Enfin, par rapport aux précédents mouvements de protestation, la mobilisation devrait être plus importante au sein des écoles, dans l’enseignement officiel, où les critères de pénibilité du travail sont contestés. Mais des garderies sont bien sûr assurées pour les écoliers.