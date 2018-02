Grève CGSP contre la réforme des pensions: les enseignants très motivés

La CGSP a lancé un appel à la grève pour ce mardi. Elle proteste contre la réforme des pensions et les critères de pénibilité. Les services publics seront donc perturbés voire paralysés ce 27 février.

A Liège, la CGSP s’attend notamment à une importante mobilisation dans l’enseignement. Le syndicat socialiste explique que les enseignants se sentent encore plus ciblés que d’autres par la réforme des pensions.

Frédéric Donjean est professeur de langues germaniques et délégué CGSP: « On va devoir travailler plus longtemps pour toucher une pension qui va être moindre. De plus on nous demande de travailler plus longtemps mais cela va aussi bloquer l’accès à la profession. »

Egalement déléguée CGSP, Catherine Tison enseigne, elle, l’histoire: « Ça ne prend pas en compte la dimension pénible de cette fonction et cela nous fait perdre une partie de la motivation que nous pouvions avoir. »

« Force est de constater qu’il y a quand même de plus en plus de sections de l’enseignement qui sont déclarées en pénurie. », poursuit Frédéric Donjean, « L’année passée, j’ai deux jeunes collègues qui étaient extrêmement motivées mais qui ont quitté le métier en cours d’années parce qu’elles se sont rendues compte à quel point c’était usant. »

« Quelqu’un qui a passé 60 ans et qui se retrouve encore dans des classes où il y a 20 ou 25 enfants, c’est compliqué. », relève Catherine Tison, « J’ai envie de rester en contact avec mes élèves, avec ce qu’ils vivent. Passé un certain âge, ce n’est plus possible. Nous ne parlons même plus la même langue. Je n’ai que 41 ans, mais à l’heure actuelle, si vous me demandez si je terminerai ma carrière dans l’enseignement, je ne pense pas, malheureusement. »