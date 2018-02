Grève de la CGSP: les perturbations à prévoir ce mardi en région liégeoise

Prenez vos précautions: de nombreux services publics tourneront au ralenti ou ne tourneront pas du tout ce mardi. Dans les chemins de fer, les perturbations débuteront même dès ce lundi soir, à 22 heures, au changement de pause.

La CGSP a lancé un appel à la grève pour protester contre la réforme des pensions et les critères de pénibilité. Les autres syndicats ne prendront pas part au mouvement mais couvriront les actions. Joël Thone, secrétaire régional intersectoriel à la CGSP Liège: « Il devrait y avoir de grosses perturbations au niveau du trafic ferroviaire, du trafic des TEC. Il y a également une très forte mobilisation au niveau de l’enseignement. On essaye de scinder différentes catégories du personnel: ceux qui auraient accès à la pénibilité, ceux qui ne l’auraient pas. Un exemple simple: le ministre dit que les instituteurs primaires qui sont parfois appelés à porter les enfants, c’est plus pénible que quelqu’un qui est dans le secondaire, dans le général, et donc ce ne serait pas le même critère de pénibilité ».

Et faire piquet avec les températures qu’on annonce, ça ne va pas être simple, mais tout a été prévu, comme le souligne Joël Thone: « Si nous n’avons pas énormément de drapeaux, je pense que vous verrez beaucoup de vestes fourrées rouges, parce que ça, nous en avons, et nous les avons distribuées « .

A noter que d’importantes perturbations sont également à prévoir dans les administrations communales, dans les CPAS et dans la distribution du courrier.