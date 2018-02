Grève d’une heure dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce jeudi

Les enseignants sont invités à se mettre à l’arrêt durant une heure ce jeudi dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet arrêt de travail a été décidé en front commun syndical. En cause les mesures en matière de pension prises par le gouvernement fédéral.

Joseph Thonon, président communautaire de la CGSP enseignement, explique que le but est de fournir une information « et dire que nous ne marchons pas que pour nous-mêmes, nous marchons aussi pour le système éducatif en entier, pour les élèves et pas seulement pour nos conditions de travail à nous ».

Pour le président communautaire de la CGSP, « les élèves aussi sont importants. Je pense qu’ils méritent des professeurs vraiment plein de motivation, qui sont en état de donner cours (…). Dans des niveaux d’enseignement parfois très compliqués, ça devient très difficile ».

L’heure de grève aura lieu le matin ou l’après-midi selon les établissements. Précision importante : l’accueil des élèves est assuré dans toutes les écoles.

Ecoutez les explications de Joseph Thonon (CGSP)