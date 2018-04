Grèves: Air France prévoit d’assurer 70% des vols samedi

Air France prévoit d’assurer 70% des vols samedi, selon un communiqué transmis vendredi par la direction de la compagnie, qui enregistre le taux d’annulation le plus élevé depuis le début du conflit salarial en février. Lors des quatre précédentes journées de grève, le groupe aérien avait annoncé maintenir 75 voire 76% des vols au global.

Dans le détail, Air France anticipe le maintien samedi de 75% des vols long-courriers au départ de Paris, 65% des moyen-courriers depuis et vers Roissy et 70% des court-courriers à Orly et en région. Le mouvement est « comme d’habitude fort suivi », sachant que ces chiffres « incluent les vols affrétés » auprès d’autres compagnies, a réagi Grégoire Aplincourt du Spaf, deuxième syndicat de pilotes à Air France.

Il s’agit de la cinquième journée de grève pour les salaires, initiée par onze syndicats de tous métiers. La direction estime le taux de grévistes à 34% pour les pilotes, 26,2% pour les hôtesses et stewards et 18,7% pour les personnels au sol.

Après samedi, six autres journées de grève sont d’ores et déjà programmées.

L’intersyndicale réclame une hausse de 6% des salaires. Elle estime que la direction doit récompenser les efforts fournis par le passé, d’autant que les résultats de l’entreprise s’améliorent. Celle-ci réplique que la dynamique de croissance reste fragile et, surtout, inférieure à celle de ses concurrentes.

