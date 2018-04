La compagnie aérienne allemande Lufthansa prévoit l’annulation de plus de 800 vols mardi, alors que des syndicats de la fonction publique ont annoncé des actions dans les aéroports de Francfort, Brême, Cologne et Munich. Ces « grèves d’avertissement » visent à peser sur les négociations en cours sur les salaires des fonctionnaires.

Quelque 90.000 passagers devraient être touchés par ces annulations.

Outre ces aéroports, les perturbations devraient concerner les transports en commun, les crèches, le ramassage des ordures et les hôpitaux de plusieurs villes et régions, dont Berlin, la Bavière et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Les principaux syndicats du secteur public (Verdi, GEW et DBB) exigent une hausse de 6% des salaires et veulent que cette hausse se traduise par au moins 200 euros de plus par mois pour les 2,3 millions de contractuels de la fonction publique employés par l’Etat fédéral et les communes.

La dernière des trois séries de négociations entre syndicats et les représentants de l’État et des communes est prévue pour les 15 et 16 avril.