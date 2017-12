Grez-Doiceau : « Je suis une bourgmestre à temps plein », répond Sybille de Coster-Bauchau

Attaquée par son rival et ancien bourgmestre de Grez-Doiceau, Alain Clabots, qui lui reproche de piloter sa commune « à temps partiel », la députée-bourgmestre Sybille de Coster-Bauchau contre-attaque : « Oui, je siège au Parlement, mais je suis une bourgmestre à temps plein ! Je travaille beaucoup et je suis aussi capable de déléguer et de faire confiance à mes échevins. »

Alain Clabots épinglait notamment l’avancement du Plan communal de développement rural (PCDR) de Grez-Doiceau : « Sur 44 fiches élaborées pour la commune, accuse le chef de file de l’opposition (Avec Vous), aucune n’a abouti ».

« Faux, riposte Sybille de Coster. Cinq dossiers sont terminés, par exemple le réaménagement de la place Gastuche ou l’installation de box sécurisés pour vélos aux abords des gares. Et 13 sont en bonne voie. Nous avons, par exemple, obtenu 970.000 euros de subside pour l’aménagement de la Maison rurale de Grez. »

La campagne pour les élections communales d’octobre 2018 est lancée à Grez-Doiceau. Aux dernières élections, la liste emmenée par Sybille de Coster-Bauchau (Alliance communale) avait remporté le scrutin avec 32,5 % des voix, devant la liste emmenée par Alain Clabots (28 %). La bourgmestre sortante ne cache pas son souhait de poursuivre la coalition avec la liste l’Equipe de Victor Pirot (18%) après 2018 : « A priori, je suis partante, mais nous ne faisons pas d’exclusive », selon la formule pré-électorale consacrée.