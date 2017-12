Grigoryan a dirigé le club de football de Faisceau de l’Énergie »

Alexandre Grigoryan

TASS, le 26 décembre. Le club de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) « le Rayon de l’Énergie a annoncé la nomination d’Alexandre Григоряна au poste d’entraîneur de l’équipe. Ce sujet communique le service de presse de « Faisceau d’Énergie ».

51 ans un spécialiste a signé un contrat avec de la commande jusqu’à la fin de l’actuelle saison. Grigoryan a déjà dirigé le Faisceau de l’Énergie » – à partir de juillet 2013 à décembre 2014.

Le 24 décembre, le poste d’entraîneur « Faisceau d’Énergie » a quitté le Zsolt Хорняк d’une décision des parties. Владивостокская l’équipe après 25 tours avec 27 points occupe la 15e place dans RÉPÉTITIONUNE.

Le dernier lieu de travail Григоряна a été de moscou, le club de football Professionnel de ligue « Ararat », qu’il a dirigé à partir de août à octobre. Jusqu’à « Ararat » Grigoryan a été l’entraîneur-chef, actuellement « Anji » (2017) et « SKA-Khabarovsk » (2015-2016). Auparavant, le spécialiste a travaillé dans le football féminin, devenant le quadruple champion et vainqueur de la Coupe de Russie à perm zvezda-2005 et en 2009 avec l’équipe de la finale féminine de la Ligue des champions.