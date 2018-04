Gros chantier d’Infrabel entre Ottignies et Louvain: 500 ouvriers mobilisés, circulation interrompue

C’est un chantier peu commun qui a commencé vendredi sur la ligne ferroviaire 139 entre Ottignies et Louvain: Infrabel procède à la modernisation de l’infrastructure, tant du côté francophone que du côté flamand. La particularité réside dans le fait que la circulation des trains (voyageurs et marchandises) est totalement interrompue entre Wavre et Louvain pendant la durée des travaux, soit dix jours.

« Fermer complètement la ligne permet de massifier l’ensemble des travaux, c’est-à-dire de les regrouper, et d’alléger les procédures de sécurité puisqu’on est certain qu’aucun train ne circule, explique Virginie Buysmans, responsable de la maintenance dans l’arrondissement chez Infrabel. Donc on gagne en efficacité et en sécurité. Et on limite l’impact pour les voyageurs. Si on avait dû travailler de façon morcelée, on aurait dû couper la ligne pendant un grand nombre de week-ends. »









36 kilomètres de rail doivent être remplacés. – © Hugues Van Peel – RTBF

Chantier non-stop pendant dix jours

Sur ce chantier, les équipes travaillent 24 heures sur 24. « Environ 500 personnes sont mobilisées pour mener ces travaux à bien sur 25 kilomètres », poursuit Frédéric Sacré, porte-parole du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

Sur la portion wallonne du chantier, 36 kilomètres de rail doivent être remplacés. Les ouvriers sont également chargés du renouvellement complet ou de l’entretien de plusieurs passages à niveau. « Ces rails sont en fin de vie, il faut donc en placer d’autres, explique encore Frédéric Sacré. Les nouveaux rails font 300 mètres de long, ils sont fabriqués d’un seul tenant à Schaerbeek et sont déposés ici par un train spécial. Et entre ces rails, on fait des soudures de haute précision ».









Circulation des trains interrompue entre Wavre et Louvain, des bus sont mis à la disposition des navetteurs. – © Hugues Van Peel – RTBF

Des bus remplacent les trains

Côté flamand, le chantier comprend le renouvellement d’aiguillages et de passages à niveau, et la pose de nouveaux câbles caténaires. Au total, la facture avoisine les dix millions d’euros (six millions pour la portion wallonne, quatre pour la section flamande).

Jusqu’au 16 avril, la SNCB a mis en place des navettes de bus pour permettre à ses navetteurs d’arriver à destination. Ces bus circulent selon le même horaire que les trains et desservent tous les arrêts de la ligne. Les temps de parcours sont toutefois allongés.