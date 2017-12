Guardian: Theresa May, estime que James Bond doit jouer une femme

Theresa May

TASS, le 23 décembre. Le premier ministre Britannique, Theresa May, estime que le rôle de James Bond sur grand écran un jour, doit respecter la femme. Ce vendredi a rapporté le journal britannique The Guardian.

Les stratégies dit que regarder la nouvelle saison britannique de science-fiction de la série « Doctor who », dans lequel le rôle principal pour la première fois dans l’histoire de la saga a joué la femme. Selon le journal, dans une interview avec des journalistes Mae a félicité les créateurs de la série pour la sélection de cette rôle de l’actrice Jodie Whittaker et a noté qu’un jour, la femme doit jouer et de l’agent 007.

« Jamais apparaître et la James Bond », a déclaré le premier ministre britannique.

Lors de cette politique a commencé à parler, quelqu’un aurait voulu voir dans ce rôle après Daniel Craig, mais a évoqué l’acteur James Norton, qui a joué André Болконского dans la mini-série « la Guerre et la paix », réalisé par Tom Harper.

Outre le rôle de Craig Bond précédemment assumé, ces acteurs comme Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan. Le premier film киноцикла sous le nom de « Docteur du Savoir » (Dr. No) est sorti en 1962. Le tableau « james bond » « 007: SPECTRUM (Spectre, 2015) réalisé par Sam Mendes, a gagné le box-office mondial avec plus de $880 millions de