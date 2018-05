Guardiola nommé meilleur entraîneur de la saison dans le championnat d’Angleterre de football

Josep Guardiola

TASS, le 16 mai. L’espagnol l’entraîneur de Manchester City Josep Guardiola est reconnu comme le meilleur entraîneur du championnat d’Angleterre la saison 2017/18. Ce sujet communique le service de presse de la premier league Anglaise.

« Manchester City est devenu le champion du pays, pour la première fois dans l’histoire de la premier league en tapant des 100 points. « Citadins » sur 19 points contourné « Manchester United », qui est devenu le plus grand écart entre le champion et une deuxième équipe dans l’histoire de la ligue. Aussi Manchester City a établi le record du nombre de victoires en une saison (32), par le nombre de victoires à l’extérieur (16), par le nombre de victoires d’affilée (18), par le nombre de buts marqués (106) et la plus grande différence de buts (buts (79).

Guardiola dirige le « Manchester City » de la deuxième saison, dans le passé, le championnat, le club a pris la troisième place. Avant cela, l’espagnol entraîné le Bayern et Barcelone, à son actif trois victoires dans le championnat d’Allemagne, deux en Coupe d’Allemagne, avec catalane, le club il est trois fois champion d’Espagne, double vainqueur de la Coupe d’Espagne, deux fois remporté la Ligue des champions.