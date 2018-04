Guide de Kazan Arena mettra au point un nouveau concept de l’organisation des matchs à la saison-2018/19

« Kazan Arena »

KAZAN, le 7 avril. /TASS/. Les autorités du Tatarstan, le guide du FC Rubin » et du stade « Kazan Arena » à la saison-2018/19 élaboreront un nouveau système d’organisation de matches. Ce sujet a déclaré samedi le ministre de la jeunesse et des sports du Tatarstan Vladimir Leonov.

« Avec « Kazan Arena », avec le club, nous avons décidé ici, en principe, pas beaucoup de matches restants. Ensuite, nous nous asseyons, entrons dans les négociations, et la nouvelle saison arrivons à un autre concept, une autre stratégie (l’organisation des matchs – env. TASS, a – t-il.

Selon le directeur général de Kazan Arena » Radhika Миннахметова, maintenant « il y a des questions et au stade, et au FC Rubin ». « Mais je pense qu’au test match, nous avons les choses que nous ferons, улучшимся. Eh bien, et au début de la nouvelle saison, je pense, sera stratégiquement une nouvelle décision a été prise », dit – il.

Le 17 mars sur « Kazan-Scène » la rencontre de la 23ème journée du championnat national entre moscou « Spartak » et казанским « le Rubis ». Le match a provoqué la colère des supporters du club de moscou en raison de la lenteur de l’inspection, ce qui n’est pas tous en mesure d’entrer dans les tribunes, aux terrains sifflet. Plus tard, la Fédération de football de la premier league présenté ses excuses aux fans pour les inconvénients sur le match, mais en même temps leur a demandé à l’avenir de venir au stade à l’avance.

À Kazan, en russie auront lieu des matches de la phase de groupes de la coupe du monde 2018 en France – Australie (16 juin), Iran – Espagne (20 juin), la Pologne, la Colombie (24 juin), la Corée du Sud – Allemagne (27 juin). Aussi la ville prendra un match des 1/8 de finale (30 juin) et les quarts de finale (6 juillet).

Un match d’essai avant la coupe du monde à Kazan-Arène » est prévue le 6 mai, ce sera le match de la premier league « Rubis » – « Ufa ».