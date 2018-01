Mesut Озил

TASS, le 7 janvier. Le guide du club de football anglais de Manchester United a approuvé un service de navette milieu de terrain allemand Месута Озила de « l’Arsenal ». Informe « Газета.Ru » avec un lien sur la chaîne de télévision ESPN.

Malgré le fait que le contrat de footballeur allemand avec « Arsenal » expire à la fin de l’actuelle saison, le guide de la MU est disposée à payer pour de 29 ans, le milieu de terrain jusqu’à €39 millions de dollars (environ £35 millions d’euros) dans le mercato.

Dans cette saison, Озил passé pour un « Arsenal » de 18 matches dans les tournois officiels, qui a marqué quatre buts et a été marquée par cinq efficaces de transferts. Le joueur a rejoint l’Arsenal » de l’espagnol, le Real madrid 2013. Avec лондонцами trois fois gagné la Coupe et la Supercoupe de l’Angleterre. Le milieu de terrain a passé pour l’Allemagne 88 matches et a marqué 22 de la balle, en devenant champion du monde en 2014.