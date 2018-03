Guide de voyage de la nuit de Kazan en anglais libéreront de la coupe du monde 2018

TASS, le 1er mars. Le guide de la soirée et la nuit de Kazan, en russe et en anglais, il est prévu de publier à la coupe du monde 2018. Il est rapporté par le portail officiel du tourisme pour les fans de la coupe du monde 2018 Welcome2018.com avec la référence au service de presse de la mairie de la ville de Kazan.

« Le guide de la soirée et la nuit de Kazan sortira à la coupe du monde. La brochure en anglais et en russe dans le nombre de 100 mille exemplaires seront distribuer des établissements de restauration, hôtels, lieux de divertissement et des menus pour la « nuit des bénévoles », – dit dans le message de la mairie.

Dans le guide fournira les informations sur les points de vue des sites, des sites de la ville, les espaces publics, les objets du patrimoine culturel, коворкингах, les établissements de restauration, des night-clubs, centres de loisirs, des théâtres et cinémas. Dans l’avenir, il est prévu d’exécuter similaire à l’application mobile.

Également dans le cadre de la préparation au tournoi d’augmenter le nombre de bureaux de centres d’information touristiques de quatre à dix, sera de travailler près de 200 bénévoles. En outre, le directeur du comité de développement du tourisme de Kazan Daria Sannikov a encouragé les hommes d’affaires une attention particulière à la traduction de la carte et la formation du personnel. Selon elle, l’été prévu un grand afflux de touristes en provenance d’Iran, l’Espagne et la France, ce n’est pas tous d’entre eux parlent anglais.

Le championnat du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes russes. Kazan accueillera six matches. Dans la phase de groupes ici joueront France – Australie (16 juin), Iran – Espagne (20 juin), la Pologne, la Colombie (24 juin) et la Corée du Sud – Allemagne (27 juin). Le 30 juin, dans la ville aura lieu le match des 1/8 de finale, tandis que le 6 juillet, les quarts de finale.

De la Russie avec le monde du football: le portail officiel du tourisme pour les fans de la coupe du monde 2018 Welcome2018.com.