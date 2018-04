Guzel Яхина: il ya 96 les bonnes options de ponctuation dans une phrase de mon roman

Guzel Яхина



Le 14 avril se tiendra annuelle de la promotion « la dictée Totale ». Des milliers de personnes de 80 pays dans le monde, à travers les différents continents de la Terre vérifieront sur la connaissance de la langue russe. Cette année, l’auteur du texte de la dictée est devenu Guzel Яхина. Il y a trois ans de son premier roman, Züleyha ouvre les yeux » s’est avéré être une véritable découverte dans le monde moderne russe et mondiale de la prose. Dans la vie de Guzel Яхиной est apparu prestigieux des prix littéraires, des voyages, des interviews avec des journalistes, des rencontres avec les lecteurs. D’ailleurs elle-même Guzel du titre « l’écrivain », tout en refusant. « J’ai dans l’actif de deux écrits d’un roman et d’un couple d’histoires. De quel statut de l’écrivain s’agit-il? » — rit-elle. En mai, sortira le deuxième roman de l’auteur débutant (c’est vrai Guzel Яхина se positionne) « mes Enfants ». Trois fragments de ce roman et de l’acier le texte Intégral de la dictée.

Dans la perspective de l’action internationale Guzel Яхина dit TASS sur Le ses écrits, sur l’attitude des erreurs, sur le mouvement de la popularité que lui a apporté le texte, et de travailler sur un nouveau roman « mes Enfants ».

Sur Le ses écrits

Après avoir reçu le message avec la proposition de devenir l’auteur de l’Ensemble de la dictée, Guzel Яхина ne раздумывала pas une minute. « J’ai accepté immédiatement, dit — elle. — Bien sûr, d’abord le sens de la responsabilité est un peu écrasé: après tout, deux cent mille personnes qui écrivent sous la dictée de ton texte, c’est beaucoup. « La dictée totale » est né comme un petit local de promotion de Novossibirsk. Au cours de ces 14 années, il a évolué et s’est transformé en un puissant mouvement international. Son écriture sur tous les continents, y compris même l’Antarctique. Pour moi, il est important que cette action rassemble les gens, tout en conservant la responsabilité: nous nous préparons, nous marchons sur les cours de préparation, nous arrivons le 14 avril sur une sorte de pad ou d’écrire en ligne, mais récupère le résultat de ses propres connaissances.

Pour moi, la familiarité avec l’état-major de la « Dictée », approuvé par le comité, avec les bénévoles du projet avec d’autres personnes qui vivent dans différentes villes à travers le territoire de la Russie et inspirés par les idées de la langue russe, la littérature russe, est une expérience inoubliable. Inattendu et très intéressante de l’expérience de s’impliquer dans les travaux du conseil d’experts. J’ai participé à plusieurs réunions ont été consacrées à la discussion des écrits moi de textes. En effet, quand tu écris, rien ne penses pas: écrire, écrire, ne pas penser à des signes de ponctuation ou орфограммах. Chez les philologues un tout autre point de vue: chaque point controversé discuté de bien — avec la participation des dictionnaires, des exemples de la littérature classique et moderne… chaud ils arguent du fait d’une seule virgule! Il s’est avéré qu’il y a 96 les bonnes options de ponctuation dans une phrase de mon roman, dont la partie a été remis pour l’Ensemble de la dictée. Lorsque la communication avec les grammairiens forcment vous commencez à penser à de telles choses. Une autre chose que pour l’écrivain, c’est peut-être pas très bien » (rires).

L'auteur du texte « Totale de la dictée — 2018 » Guzel Яхина







Les textes de deux romans Яхиной est venu par le biais de l’éditeur de Galina Беляеву, qui travaille avec les auteurs « de la Rédaction Hélène Шубиной ». « Il n’a pas de prix, lorsque l’éditeur est respectueux du texte, dans ce cas, d’édition permettent de faire un roman, des notes de Guzel Яхина. — Rédaction de textes pour l’Ensemble de la dictée est, bien sûr, tout à fait différente. Les membres du conseil d’experts essayé de conduire les trois textes de la référence à la variante: a dû renoncer à l’auteur de signes de ponctuation, des mots nettoyer, équilibrer « ошибкоопасность » tous les trois textes. Par conséquent, lors d’Totale de la dictée à entendre la version avec toutes les règles de la langue russe. Et dans le roman — le reste du texte lors de la rédaction de la rédaction ».

À propos de la popularité

« J’ai deux modes. Un mode d’écriture: il implique une plongée en profondeur dans le matériau et intime et le travail, qui ne souffre pas des réunions et des voyages fréquents. Et il y a un mode plus à l’extérieur, lorsque le texte est déjà écrit et adopté par l’éditeur: c’est alors que vous pouvez communiquer facilement avec les lecteurs, à parler de roman et de ne pas se sentir remords n’ont pas encore fini l’histoire, ce qui t’attend sur le bureau. Combiner les deux modes je ne peux pas, alors essayez d’alterner les périodes de l’activité extérieure et d’un travail solitaire. Le nouveau roman, j’ai écrit deux ans et a obtenu en décembre dernier, et la rédaction a été achevée en mars 2018. Et maintenant, quand tout est déjà derrière, je peux tranquillement se rencontrer, de communiquer et de donner des interviews. C’est dans la joie ».

Au sujet du roman « mes Enfants », ses sources et sources d’inspiration

Le nouveau roman Яхиной raconte l’histoire allemande de l’autonomie dans la région de la Volga. L’auteur a raconté qu’elle avait envie de révéler le thème du passé d’un peuple, qui apporte avec lui sa culture, sa langue, la mentalité d’un pays et se développe en elle les racines. « En outre, j’aime bien l’allemand et la littérature, parce que je suis la première spécialité professeur d’allemand, dit — Яхина. — Et le personnage principal de mon deuxième roman « mes Enfants » — le professeur de littérature allemande.

Eh bien, et j’aime beaucoup écrire des histoires qui nous unissent. Et la région de la Volga est une région où vivent de nombreux peuples différents. Et ils ont en commun un important sentiment de l’amour de la Volga. Volga pour ceux qui vivent près d’elle, c’est l’essence naturelle. Sais que c’est parce qu’elle a grandi sur la Volga et de l’amour. Dans le roman, je voulais exprimer cet amour. Ainsi que le roman « mes Enfants, vous pouvez appeler une explication dans l’amour de la Volga avec elle le roman commence par celle-ci se termine. La volga est toujours proche des personnages, elle-même, peut-être, l’un des héros du roman, et très important ».

Guzel Яхина







Selon Guzel Яхиной, le nouveau roman ne peut pas être appelé « documentaire », mais il est tissé à partir d’éléments de la vérité. « Si vous prenez chaque détail du roman « mes Enfants » — il sera vrai. Cela concerne pratiquement tout ce qui est dans le texte: proverbes, caractéristique de l’expression, blasphème, qui utilisent des héros, — je les ai pris de la volga-de la littérature allemande; la superstition des allemands de la volga, leurs traditions, leurs coutumes, les méthodes de la médecine traditionnelle; tous les chiffres qui sont donnés dans le livre, des citations de décisions du comité central. Bref, tout facture — la vraie. Et toute l’histoire — fiction.

J’ai souvent regardé le film et списывала images, caractères à partir de la nature. Киноматериал m’a vraiment aidé à créer un monde fictif de la colonie Гнаденталь que je décris dans le roman « mes Enfants »

Guzel Яхина

l’écrivain

Dans le roman un rôle important joué par les contes et la mythologie. L’un des principaux archétypes, m’a permis de reconnaître dans les œuvres de la volga-allemands, sur l’amour de deux jeunes gens des deux habitaient à proximité de peuples: les allemands et les kirghiz-кайсаков — les ancêtres des contemporains kazakhs. Dans le roman « mes Enfants », j’ai utilisé cet archétype: a introduit la ligne de l’amour de la fille du héros, allemande filles Анче, et беспризорного du garçon Васьки. En outre, j’ai lu la littérature des allemands de la Volga. A trouvé son principalement dans les archives Ленинки, et quelque chose de выписывала à partir de Munich et de Vienne avec la межбиблиотечному forme d’un prêt. La troisième source d’information périodiques de ces années. La quatrième source est scientifique des ouvrages historiques. Un livre qui a été pour moi le bureau des deux dernières années, d’Histoire allemande de l’autonomie de la Volga » Arcadia Herman. À ma grande joie, Arkady Адольфович a accepté de parler un expert du roman: lire le manuscrit et a donné de précieux commentaires de l’historien. Encore une très importante source d’information est le seul film tourné en studio « Немкино », il est sorti en 1927 sous le titre « Au tournant ». Dans le ruban, met en vedette trois professionnels de l’acteur, et les personnages de second plan sont de véritables habitants de la république allemande. J’ai souvent regardé ce film et списывала les images, les gammes à partir de la nature. Ce киноматериал m’a vraiment aidé à créer un monde fictif de la colonie Гнаденталь que je décris dans le roman.

Guzel Яхина







Aux sources — ne d’informations et d’inspiration, je porterais inexploité de script Tarkovski, Гофманиана ». Et bien sûr, les peintures поволжского de l’allemand, de l’artiste Jacques Weber, ils sont exposés dans Энгельсском le musée régional. Les peintures de inspiré la création de certaines scènes. Bref, j’ai essayé de créer cette histoire de l’intérieur, de la regarder les yeux des allemands eux-mêmes de la Volga ».

De la correspondance avec les lecteurs, et le rapport à l’erreur

« Quand est sorti le roman « Züleyha ouvre les yeux », de lettres de lecteurs venu assez nombreux. Principalement les gens ont écrit dans Facebook est le seul réseau social où je suis. Ces lettres ont été pour moi, déjà la deuxième immersion dans la matière: les gens écrit sur l’histoire de leurs familles, décrivaient des moments tragiques, parlé de leurs parents.

Il me semble, de parler sans erreurs ou d’écrire sans erreurs — c’est juste une question de respect plutôt à lui-même

Guzel Яхина

l’écrivain

C’était important de la paix de l’expérience: j’ai pris conscience de la gravité de la situation et la responsabilité pour le texte qui l’a créé. En effet, quand j’ai écrit « Зулейху », il a étudié les mémoires, mais ne pouvais pas imaginer que les gens se reconnaissent dans l’histoire de la biographie de leurs grands-parents. J’ai attiré l’attention uniquement sur le contenu de la lettre, et non sur le nombre d’erreurs. Il me semble, de parler sans erreurs ou d’écrire sans erreurs — c’est juste une question de respect plutôt à lui-même. Et tout le monde décide, à quel point il est prêt à suivre son écrit ou oral. Je pense, il faut suivre son discours, le discours de leurs enfants. Ma fille de 13 ans, et, bien sûr, nous essayons d’éduquer son pour ma fille parlait correctement. Ici sont très utiles pour les dictionnaires. Cette выучка j’ai depuis l’enfance: dans le cas d’un jugement moment le pape nécessairement sortait un dictionnaire ou une encyclopédie, pour prouver si quelque chose a été dit ou mal. Et dans la société de corriger quelqu’un, je ne serait pas ».

Sur le rêve de l’enfance

« Depuis mon enfance j’ai eu le rêve d’écrire des scripts. Comme résultat, a reçu récemment une formation de scénariste, mais de se développer sur ce champ n’a pas fonctionné. J’ai réalisé que ne possède d’importants professionnels des propriétés de son scénariste. Par exemple, la créatrice de la flexibilité. Le scénariste doit créer l’histoire, en se concentrant sur des opinions très différentes personnes, et à plusieurs reprises de modifier le script en fonction de la masse de facteurs, y compris les exigences de production. Et pour moi, c’est difficile — j’écris longtemps et j’essaie de m’écrire, il me semble, la seule correcte, ce qui convient pour cette histoire. À mon avis, si le roman est bien pensé, sincère, le caractère du héros, scène motif de la décision des scènes — il, au singulier, implique un grand nombre d’options.

Guzel Яхина







Peut-être que je serai de retour à la production cinématographique. Mais ne vais combiner cela avec l’écriture de grands textes: quand tu écris le texte, il est essentiel à la vie. Tout le reste autour de tout simplement se flétrit et pâlit — il reste seulement à ce roman, que tu habites ».

Sur la traduction du texte en langue du cinéma

« Il me semble que la formule de la traduction du texte littéraire dans le film n’est pas et ne peut pas être. Dans le cinéma importance de l’image de l’ensemble — ce qui est plié de dans les moindres détails, à partir de la première ligne de titre et de finition dernière. Parce que le cinéma est un art qui travaille sur toi, ici et maintenant. Et le livre fonctionne tout à fait différemment: tu peux lire son long, se bloquer plusieurs heures sur le plu pages, mais vous ne pouvez manquer. Il y a des écrivains avec cinématographique de la vision, leurs œuvres sont répercutés sur les coups de langue plus facile. Le texte du roman « Züleyha ouvre les yeux » assez visuel. Dans le deuxième roman, j’ai délibérément essayé de le combattre. Et il me semble que le roman « mes Enfants » il est impossible de décrire le langage du cinéma. Peut-être, est-ce que la langue de dessin animé ».

À propos de l’adaptation cinématographique du roman « Züleyha ouvre les yeux » sur la chaîne de télévision « Russie »

« J’ai offert d’écrire et le scénario pour le film, mais j’ai refusé. Tout d’abord, il serait difficile de le couper en vivant sa propre histoire. Le mieux, pour cela étaient des professionnels scénaristes. Deuxièmement, au moment où la chaîne a acquis les droits d’adaptation cinématographique, j’ai déjà été complètement immergé dans l’écriture d’un second roman. Et de combiner l’écriture d’un nouveau roman avec киносценарием était impossible. Mais il ya une troisième raison. Il m’était très difficile de s’échapper au-delà du premier roman: je savais que les premiers textes « mes Enfants » répété « Зулейху ». Et si je restais « Зулейхой » encore plus longtemps, en créant un script, c’est certainement exacerbé cette situation.

Guzel Яхина







Je n’ai pas de zélés de la relation à son texte. Je comprends bien que l’adaptation et la série télévisée est une forme d’art, et la littérature est tout à fait différente. En outre, il ya une question que l’écrivain répond au début, avant de donner un roman dans le film ou mis en scène, c’est une question de confiance: le réalisateur, le producteur, à la chaîne de télévision. Si vous avez décidé de donner à son enfant dans de mauvaises mains — alors, tu lui rends. Et ce qui apparaît sur l’écran ou sur scène, ce n’est pas un enfant de l’auteur, c’est l’enfant du réalisateur. Je suis très heureux que sera l’adaptation, parce que je pense que les spectateurs comprennent aussi cette différence. Et peut-être ceux qui regarde la série, veulent lire un livre. Et de créer deux impressions sur le livre et sur la mise en scène ».

Sur le troisième roman

« J’ai déjà commencé à penser à un prochain livre. Probablement, c’est encore un roman me rapprocher de forme longue. Et c’est la même période historique — 1926. Je veux raconter une histoire sur près de moi des bords cher pour moi les gens. C’est tout ce que je peux dire sur le troisième livre. Jusqu’à ce que — inquiet à la perspective de la sortie du roman « mes Enfants », il apparaît en librairie en mai. Je serais heureux si le lira les gens les plus différents, cool, si parmi eux sont les 16-20 ans. Et j’aimerais, pour que le lecteur grimp sous la peau d’un héros et a vécu ces quelques heures de lecture — quelques années de la vie du héros avec lui. Cette émotionnel de la connexion d’un lecteur de très important pour moi. Essaie, pour qu’il s’était passé.

Daria Бурлакова