Гуськов: Rostov-sur-le-Don à 95% de prêt à accueillir la coupe du monde de football

La construction du stade « Rostov-Arena »

© Valery Матыцин/TASS

ROSTOV-SUR-le-DON, le 2 mars. /TASS/. La région de rostov sur 95% prêt à prendre les commandes et les clients qui viennent dans la région pour des matches de la coupe du monde de football 2018. A déclaré aux journalistes le vice-gouverneur de la région de Igor Гуськов.

Le vendredi de la délégation de la fédération Internationale de football (FIFA) et le comité d’organisation de la coupe du monde Russie 2018″ vérifié la volonté de « Rostov-Stade de la coupe du monde. Samedi, dans le cadre de la deuxième phase finale de l’inspection de la visite des représentants d’organisations visiteront « Kazan-Arène ».

« Le gouvernement de l’oblast de Rostov et de l’administration de la ville ont réalisé un énorme travail de préparation à la coupe du monde. À ce jour, 95% effectué le stage de préparation, de travail sur le transport, l’ingénierie des infrastructures, l’hôtel complexe complété dans son intégralité. Seulement quatre de l’objet – stade et trois d’entraînement, des espaces sont culminant du stade. Par conséquent, Rostov-sur-le-Don, de prêt à accueillir la coupe du monde, toutes les observations de la FIFA, nous allons essayer de résoudre dans les plus brefs délais », a déclaré Гуськов.

Selon lui, les autorités locales d’aide à l’expérience acquise il y a quatre ans, lors du championnat du monde passait le Brésil. « Sur cette expérience, qui ont eu l’occasion d’y acheter, nous sommes pleinement répondrons à l’hospitalité et la bienveillance. Officielle de la délégation brésilienne il y a une semaine a assisté à Rostov-sur-le-Don: nous leur avons montré les hôtels, d’entraînement, des espaces et des « Rostov-Scène », qu’ils étaient satisfaits et maintenant avec impatience le premier match. Toutes les infrastructures de l’hospitalité, de l’hôtel, l’aéroport et la gare sont prêts à recevoir des invités, nous avons créé un centre d’hospitalité, formé des spécialistes, pour que vous vous sentiez à l’aise », a déclaré le vice-gouverneur.

Le championnat du monde aura lieu dans 11 villes de la Russie du 14 juin au 15 juillet. « Rostov-Arena accueille les matches du Brésil – Suisse (17 juin), l’Uruguay et l’Arabie Saoudite (20 juin), la Corée du Sud – Mexique (23 juin) et l’Islande – Croatie (26 juin) dans le cadre de la phase de groupes du tournoi, ainsi que la rencontre de 1/8 de finale de la coupe.