MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Le premier vice-président du profil de la commission de la Douma sur экономполитике, de l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat Vladimir Гутенев (« Russie Unie ») a l’intention de proposer d’inclure dans la conclusion sur le projet de loi sur контрсанкциях de la fédération de RUSSIE des dispositions qui étendent son champ et, simultanément, excluant les restrictions sur les livraisons de certains biens, notamment des produits pharmaceutiques, ainsi que sur la coopération dans des secteurs spécifiques.

Le comité doit se réunir le vendredi dans l’après-midi, et de formuler des recommandations pour l’adoption d’un projet de loi en première lecture et le suivi de la finalisation. Pré-initiative sur la riposte de la fédération de RUSSIE sur санкционную la politique des états-UNIS sera examiné par le Conseil de законотворчеству sous la direction du président de la Douma d’etat.

« Le projet de loi en deuxième lecture doit devenir plus facile. Je vais sortir avec l’initiative sur l’élargissement de l’interprétation, afin de s’éloigner de la concrétisation des différentes branches et à la fourniture de produits, tels que, par exemple, la pénurie de terres rares ou pharma. Crois que doit être une rationalisation de la formulation, прописывающие restrictions sur la recherche scientifique et de la coopération économique dans le domaine de l’industrie de haute technologie, ainsi que dans le secteur des services », a déclaré Гутенев TASS vendredi.

Selon lui, lors de cette transformation un projet de loi sera possible d’étendre контрсанкции la Russie et la fois d’éviter le risque de la critique de certaines dispositions d’un document qui, de l’avis de plusieurs experts, peuvent conduire à des pénuries sur le marché russe, de médicaments ou d’autres produits. « Je pense aussi qu’il n’est pas nécessaire d’énumérer juridiques, d’audit, de conseil de la société. Il suffit de prescrire des restrictions en matière de services fournis par des sociétés étrangères, relevant de la juridiction d’autres pays. Mais bien de montrer où nous voyons la possibilité de graves représailles pour les opposants compris qu’il est également considéré », a souligné le Гутенев.

Le député a ajouté que toutes les décisions sur les recommandations et amendements au projet de loi seront prises par le comité, en s’appuyant sur une opinion d’expert.

