Hainaut: l’Indispensable Guide pour soutenir les proches de personnes atteintes de maladie mentale

« Les membres de l’entourage de proches touchés par une maladie mentale doivent être soutenus et doivent aussi prendre soin d’eux. Ils culpabilisent quand ils se sentent fatigués, ils doivent se ménager car plus le proche va mal et plus la personne qu’elle accompagne se sent mal aussi. » Christine Bosmans sait de quoi elle parle. Elle est la maman de deux enfants psychotiques et qui souffrent de schizophrénie. Elle anime aussi un groupe de parole à Mons pour écouter et soutenir les parents et les proches qui se sentent souvent démunis et désemparés face à des situations de troubles mentaux.

Un guide pour accompagner et soutenir l’entourage









Mieux vivre avec un proche souffrant d’une maladie mentale – © Pxhere.DomainePublic.jpg

Pour aider ces proches, l’association Similes Wallonie vient de sortir un guide pratique et gratuit qui répond à de très nombreuses questions. Ce guide, l’Indispensable, a été lancé il y a une dizaine d’années au Québec et en France. Sa version belge est un outil bien utile, « une première approche » nous explique Delphine Gonton, responsable des équipes mobiles de Leuze et Ath, équipes qui accompagnent à domicile des personnes en souffrance psychique. « Ce guide qui aborde plusieurs troubles mentaux comme la schizophrénie, la bipolarité, la dépression sévère permet à des personnes de se dire qu’elles ne sont pas seules à vivre ce type de situation, ce guide vise à les décomplexer et à les déculpabiliser. Il propose aussi des réponses à une partie des questions que se posent les familles. Il fait découvrir aussi une offre de services situés dans votre région. Je pense que plus on diffusera l’information aux familles et aux services de première ligne (aides familiales, services de polices…), au plus on agira sur l’efficacité des soins et de l’accompagnement des proches. Et en tant qu’équipe mobile, au quotidien et au domicile des personnes touchées par une maladie mentale, on se rend compte à quel point l’entourage souffre. On le constate aussi : parfois le patient se sent mieux et l’entourage moins bien. »









Ne restez pas seul avec vos questions – © RTBF

Le guide reprend une dizaine de chapitres très clairs et qui tentent d’aborder un éventail d’interrogations. Comment reconnaître une maladie mentale, les préjugés, la gestion du stress, comment lâcher prise quand on fait partie de l’entourage, une charte des droits des membres de l’entourage, où trouver de l’aide. Rien que du pratique. On tente aussi de vous aider à gérer l’agressivité et une situation de crise liées à un trouble mental mais aussi à mieux communiquer avec votre proche malade.

Les études convergent sur le poids du soutien familial et de nombreuses recherches ont démontré que les membres de l’entourage sont des acteurs importants pour soutenir la personne qui présente des troubles mentaux. Plus vous serez renseigné, moins vous vous sentirez envahi par la maladie mentale de votre proche.

Ce nouveau guide est gratuit et disponible ici.