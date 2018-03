Hambourg: l’auteur de l’attentat islamiste au couteau condamné à perpétuité

Prison à perpétuité pour l’auteur de l’attentat au couteau d’Hambourg –

L’auteur de l’attentat islamiste au couteau qui a fait un mort et six blessés à Hambourg, en juillet 2017, a été condamné à la prison à perpétuité.

Un demandeur d’asile palestinien auteur d’un attentat islamiste meurtrier au couteau en juillet 2017 à Hambourg en Allemagne a été condamné ce jeudi à une peine de prison à perpétuité.



Les juges de Hambourg ont retenu à l’égard de Ahmad Alhaw, 27 ans, qui avait qualifié son acte de « contribution au jihad mondial », des circonstances aggravantes pour « islamisme », synonyme d’une peine incompressible d’au moins 15 ans.

Un homme poignardé dans un supermarché

Fin juillet, Ahmad Alhaw était entré en pleine journée dans un supermarché de Hambourg, s’emparant dans un rayon d’un couteau de cuisine doté d’une lame de 20 cm, et avait mortellement poignardé un client de 50 ans.



Il avait par la suite pris la fuite et blessé dans la rue six autres personnes avec son couteau en criant « Allah Akbar », avant d’être maîtrisé à l’issue d’une course poursuite par des badauds dont un demandeur d’asile afghan.



Sa radicalisation s’est faite selon l’accusation courant 2016, l’année où il a été débouté de sa demande d’asile. Malgré ce rejet et les signes de sa dérive extrémiste, faute de papiers d’identité il n’avait pu être expulsé. Ce qui a valu des critiques à l’encontre des autorités.