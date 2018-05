Ron Howard, Emilia Clarke, Alden Эйренрайк, Donald Glover et Jonas Суотамо

« Star wars » a toujours été quelque chose de plus que juste un couple de films fantastiques. En Europe, la nouvelle image de ce minente dans le monde киновселенной (désolé, Marvel, mais c’est le cas) ont présenté au prestigieux festival de Cannes. Oui, c’est, bien sûr, purement commerciale, le premier ministre, et son but n’était pas de faire avancer mondiale, le cinéma, et attirer sur festival un tas d’étoiles et faire des photos Чубакки sur le fond de la côte d’Azur et de la face de l’assaut sur le tapis rouge. D’autre part, en comparaison avec n’importe quelle image du concours « Star wars » sont présentés d’une sorte de méta-cinéma, le film, la Bible, a engendré toute une petite religion », de gens qui croient en d’anges et de démons, dans un jedi et des sith, ainsi que dans всепроникающую Vigueur.

En général, la première inévitablement devenir le plus fort de tous sur le festival (sauf après de l’oeuvre de Lars von Trier). Et même pour des tours d’entretiens avec les acteurs et le réalisateur de la nouvelle « Star wars » Disney a réussi à louer entièrement tout le dernier étage d’un géant de cannes hôtels Intercontinental.

« Han Solo: Star wars. L’histoire de » l’arrière-pensée est complexe dans le plan de la ponctuation titre manquant numéro de l’épisode. Ce spin-off, spin-off de l’intrigue principale. Son action se passe entre le III et le IV épisodes. Han encore trop jeune, n’a pas reçu son nom-surnom Solo et n’a pas rencontré de Luke Skywalker, mais il est sur le point de trouver son à la réclusion à perpétuité équipier Чубакку.

Pour comprendre le phénomène de la « Star wars », nous avons parlé avec les auteurs du film — réalisateur Ron Howard, ainsi que des artistes Олденом Эйренрайком et Donald Glover, mais ils ne semblent pas encore tout à fait comprendre, dans un grand projet de ont.

Ron Howard, le réalisateur et fan de la saga

Tout d’abord un film sur han Solo est filmé n’est pas robuste professionnel et vainqueur de deux des « Oscars » de Howard, qui au cours des dernières années, le plus travaillé sur les adaptations cinématographiques de Dan Brown (da Vinci Code, Anges et démons », « Inferno ») et sur des films inspiré de faits réels « (le « Jeu d’esprit », « Course », « Apollo 13″). Dans les fauteuils en scène planté de Christopher Miller et Phil Lord, les auteurs de l’idée de l’animation Lego. Le film », mais plus tard, les producteurs ont compris qu’ils se déplacent dans la mauvaise direction. Alors, pour sauver le film, leur remplacement appelé Howard.

— Que vous a été intéressant pour commencer à travailler sur un projet dans lequel vous n’avez pas été occupé dès le début?

— J’ai toujours été intéressant films sur Star wars ». Je sais que Jay Jay Абрамсу (réalisateur de l’épisode VII — env. TASS) est très apprécié de travailler sur eux. Dans le passé, Lucas a déjà fait allusion à moi, disent-ils, si je ne veux pas retirer le « zéro » de l’épisode de « Star wars », si il lèverait I, II et III de la partie. Et je lui ai répondu que non, je ne veux pas, parce que ce film est trop proche de l’histoire à épisodes, et c’est pourquoi tu dois l’enlever. Il a demandé à d’autres personnes, et tous lui ont dit la même chose.

Bien sûr, j’ai dû mettre en place avec quelques créateurs des décisions qui ont été prises pour moi: tout de même pas j’ai élaboré le projet dès le début. Je pourrais proposer vos idées, mais le concept initial de je ne pouvais pas changer, il me suffit de l’accepter.

— « Han Solo: Star wars. L’histoire » — c’est tout de même un spin-off, pas de plaque d’épisode, il y a une image notoirement secondaire et dépendante wataru d’autres parties. Donc, si vous devez le retirer de ce film?

— Et si vous devez, par exemple, de tourner un nouveau film sur spider-man ou Batman? Il est difficile de dire si vous devez faire un produit de divertissement. Mais je crois que ce film est intéressant.

Ron Howard

Ron Howard

En fait, l’idée de l’oeuvre de Hannah Solo est apparu avant même que Disney a acheté Lucasfilm (le studio de George Lucas, qui détient les droits de « Star wars », env. TASS) et avant que Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm — env. TASS) est devenu de travailler dans l’entreprise. Dans le studio discuté, comme on pourrait continuer la saga sur la Trappe Скайуокере, et à réfléchir: et quoi d’autre? Au moment où George Lucas est déjà sérieusement a fait progresser domaine de effets, et ils allaient faire la série, mais la technologie à ce moment n’ont pas encore atteint un niveau suffisant. Par conséquent, les branches se sont occupés de tout à l’heure et ont invité de Laurence Кэздана (scénariste V et VI de l’épisode SV — env. TASS) pour qu’il pensait sur les possibilités [pour la poursuite de la série]. La première chose qu’ils ont convenu, c’est qu’il serait plus logique de faire un film c’est de Khan Solo. Il n’a jamais été au centre de l’intrigue, et il en fait déjà un classique action hero. Dans les films, vous pouvez trouver beaucoup de bouts de quant à, quelle a été sa vie jusqu’au IV de l’épisode, mais on restait dans le secret.

— Alors, est-ce spin-off ou c’est juste séparé d’un film dans l’univers de « Star wars »?

— Je crois que c’est le film indépendant de tous. Nous avons Khan ne sait encore rien sur ce qui l’attendait, de sorte que le spectateur le tout est de savoir facultatif. C’est un bon point d’entrée pour ceux qui n’ont pas vu le reste de la partie. Mais en outre, nous avons besoin était de faire un film qui sera apprécié par les fans.

— Que pensez-vous, si la poursuite pro han Solo?

— Dépend de la réaction des fans, tout d’abord, nous faisons de ces films pour eux. Nous n’avions pas beaucoup de предпоказов, mais nous avons eu une grande première à Los Angeles, et là tout s’est très bien passé. En outre, j’ai organisé plusieurs impressions pour certains fans, et ils ont peur aimé, ils ont tous dit qu’ils voulaient continuer. Et en effet, les fans peuvent être cruels.

— Et vous avez été un fan de « Star wars » dans la jeunesse?

— J’ai été frappé en son temps « un Nouvel espoir ». J’ai regardé ce film dans un premier week-end: nous sommes allés regarder le matin de la session. J’avais 23 ans, j’ai à ce moment-là déjà срежиссировал son premier film, c’était « un Grand автоограбление » (Grand Theft Auto) je connais personnellement, George [Lucas], mais ne savait pas beaucoup de choses sur le film. La réaction des critiques a été mélangé, mais je me demandais.

Nous l’avons vu, sont sortis dans la rue, et devant un cinéma de Hollywood boulevard à Los Angeles se tenait la gigantesque tour. J’ai regardé sa femme Cheryl, a demandé si elle voulait voir ce film encore une fois, elle a répondu: « bien Sûr, » et nous venons de re-levés dans cette file d’attente, a attendu deux heures et ont regardé deux fois en une seule journée. C’était fabuleux. Ainsi, nous avons regardé seulement « un Nouvel espoir » et « Изгоняющего du diable ».

Alden Эйренрайк, Han Solo et le sérieux de l’artiste

Эйренрайку 28, et maintenant, il a joué le rôle principal dans le nouveau « Star wars » de Ron Howard. Et avant cela, il est possible de voir dans les films des frères Coen (« vive César! »), Woody Allen (« Jasmin »), De Francis Ford Coppola (« Tetro », « Entre ». Par ailleurs, « Tetro » est également représenté au festival de Cannes, dans le programme « Двухнедельник réalisateurs »). Maintenant, il est confronté à cœur de l’éternel problème des acteurs qui ont accepté de travailler sur киновселенной: peut-être, il devient l’otage d’une seule image, comme Carrie Fisher (Leia). Mais maintenant, il réfléchit, qu’un Han Solo, et le fantasme, qui d’autre, il voulait jouer.

— Comment est différente de votre Han Solo de han Solo, qui a joué à l’origine de films avec Harrison Ford?

— Il me semble, dans ce film de Han un peu plus naïf, il n’a pas connu de la cruelle réalité. Il me semble, une partie du plaisir de la peinture, vous pouvez obtenir, si attentivement veiller à ce que tout tombe en place, et le Khan est ce que nous en savons.

Déployer

L'image du film « Han Solo: Star wars. L'histoire »

L'image du film « Han Solo: Star wars. L'histoire »

En ce moment dans l’histoire — un tournant dans sa vie. Il est en grande partie un idéaliste, il croit toujours qu’il va faire face à tous les problèmes. Dans ce film, il veut faire de sa vie, oublie son lourd passé et la lutte pour la liberté.



— Et avec Ford vous avez discuté de votre personnage? Peut, vu trilogie classique pour observer son jeu?

Peut — être vous choquer, mais dans mon temps libre je ne regarde « Star wars ». Une fois, j’ai dîné avec Ford avant que nous avons commencé à tourner le film. Maintenant, il a regardé notre film, il a vraiment aimé, et c’est pour nous plus encore.

— Résolu-vous d’improviser sur le terrain, ou tout strictement?

— Oui, nous avons eu beaucoup d’occasions pour l’improvisation. Cela surtout s’occupait beaucoup de Donald [Glover], parce qu’il est venu au cinéma du monde de la comédie d’improvisation. Mais oui, nous avons tous beaucoup d’inventer, sur le tournage a eu beaucoup de liberté.

— Comptez sur la poursuite de votre spin-offs?

— Je ne sais pas. J’ai signé sur eux un contrat, s’ils le veulent, mais nous ne savons pas encore si.

— Quels sont les réalisateurs après Ron Howard et tous les autres vous souhaitez travailler dans le futur?

— Leur beaucoup de: Paul Thomas Anderson, Asghar Farhadi, Ruben Эстлунд, Alfonso Cuarón — un des plus grands réalisateurs, comme pour moi.

— Ce que vous avez ressenti lors de la première, se sont retrouvés sur le tournage de « Star wars »? Certainement, c’est une expérience surréaliste.

— Fait à l’aide de costume. Je me suis littéralement senti en lui la Force. Comme si j’avais un enfant jouant sur le plateau de tournage, où circulent des centaines de personnes, vêtues d’extraterrestres ou de stormtroopers.

— Pourquoi pensez-vous que tout le monde aime « Star wars »?

— Tout cela est magnifique George Lucas. Il a créé ce beau monde, il savait tout sur l’histoire de ce monde, sa mythologie, архетипах. Voici, nous jouons dans ce bac à sable est déjà 41 ans.

Donald Glover, Lando Калриссиан et le plus populaire rappeur dès maintenant

À la différence d’une grave Эйренрайка, Glover, qui a joué important pour le mondial de l’intrigue киновселенной personnage, Lando Калриссиана continuellement des sourires, parce que maintenant, il est un des hommes les plus populaires dans le monde. Le clip de sa chanson This is America (Glover agit comme un rappeur sous le pseudonyme de Childish Gambino) en ce moment, a déjà plus de 177 millions de vues, il descendait sur популярнейшую комедийную la transmission des états-UNIS Saturday Night Live, et, enfin, à travers le monde sont « Star wars » avec sa participation.

YouTube/Donald Glover

—Donald, je n’ai même pas imaginer ce que vous ressentez maintenant. Vous avez passé plusieurs grandes victoires dans les différents domaines où vous vous occupez de la créativité. Décrire comment il se sent?

— Oui, les deux dernières semaines — c’est quelque chose de fou. Je me suis présenté à SNL, puis il en est sorti ce clip, c’est ma première chanson, qui a remporté la première place dans les charts, puis — je de « Star wars ».

— C’est tout ce que j’ai rêvé de devenir un objet de débat public, être un artiste qui crée des œuvres pour tous à la fois. Eh bien, le temps nous dira si ce moment chez moi dans la vie, le seul ou le seront encore. À un certain moment de la surabondance de l’émotion, j’ai presque senti une sorte de dépression. Parfois, il ya un sentiment que j’ai extrêmement seul, parce que je me suis retrouvé dans la vie en même temps un grand nombre de personnes.

— Mais c’est un sentiment agréable, parce que c’est vraiment important pour l’afro-américain: je peux parler de ce que je veux, comme dans le haut-parleur, j’ai vraiment il y avait une voix dans le débat public.

— Bon, et si à propos de « Star wars »: a-t-Lando votre personnage préféré jusqu’à ce que vous a offert un rôle?

— Oui, il a certainement été un de mes héros préférés, mais honnêtement, je l’ai jamais demandé. C’est, d’ailleurs, à la question sur l’origine raciale de la diversité: si le film a vraiment les personnages les plus différents, tu ne remarques pas cela. J’aimais bien les Калриссиан, car il est tout simplement cool.

Déployer

L'image du film « Han Solo: Star wars. L'histoire »

L'image du film « Han Solo: Star wars. L'histoire »

Lorsque nous avons pour la première fois le voyons dans « Star wars », nous ne le savons pas encore, vous pouvez lui faire confiance ou non, je pense que pour киновселенной sur ce point, il était tout à fait inattendu. Tous les autres ont été strictement ou du côté lumineux ou obscur, bons ou mauvais. Et soudain, il: « Hey, j’essaie juste de survivre ». C’est très humainement.

D’ailleurs, moi papa a acheté dans l’enfance figurine Lando, et c’était un peu comme ma première dans la vie du jouet.

— Comment, vous pensez que vous pouvez décrire la relation Lando et Khan? Sont-ils amis ou ennemis?

Et l’un et l’autre. Han juste rencontre Lando, pour comprendre que les gens peuvent être des amis et des ennemis à la fois, c’est-jurés des amis. Il ya même des gens avec qui tu as toujours соревнуешься dans leur domaine, mais qui put et reconnais leurs compétences. Il ya même des gens dans l’industrie de la musique et pour moi, par exemple, Drake.

— Votre épisode préféré de Star wars?

— « Empire strikes back »: à ce moment, tu es déjà familier avec tous les personnages, mais ne connais pas encore, qui va plus loin et que c’est fini.

Egor Беликов