Hannut inaugure une crèche de 57 places

La Ville de Hannut a inauguré ce samedi une crèche de 57 places. Un projet de deux millions d’euros qui voit le jour juste à côté de la nouvelle maison de repos. Cette proximité a été voulue dans le but de créer des projets intergénérationnels.

La crèche communale DoRéMi, qui compte 57 places, rassemble les enfants de la crèche située dans les locaux du CPAS de la Ville de Hannut et celle de la Maison communale d’accueil de l’enfance d’Avernas. « Les locaux au CPAS sont vétustes et des travaux conséquents allaient devoir être envisagés pour être aux normes. Du coup on a décidé en 2011 de concevoir une nouvelle structure sur le même terrain que la nouvelle maison de repos pour favoriser les échanges et permettre la mise en place d’activités intergénérationnelles », explique le président du CPAS, Pol Oter.

In fine, neuf nouvelles places et trois équivalents temps plein ont été créés.

Le nouveau bâtiment de 300m2, subventionné à 50% par la Région wallonne, est divisé en quatre sections: deux petites de 0 à 18 mois et deux grandes de 18 à 36 mois. « Entre les deux sections, on a une salle polyvalente où se donneront des ateliers de psychomotricité », ajoute la directrice du CPAS, Mélanie Lazzari.

Une réflexion globale a été menée. Les repas de la maison de repos comme de la crèche seront réalisés dans les cuisines de la maison de repos. En outre, dès le printemps, les légumes utilisés proviendront de la culture maraichère bio du CPAS. Un nouveau projet qui permet la mise à l’emploi de 25 personnes atteintes de handicap.