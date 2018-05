Harvey Weinstein libéré sous caution après son inculpatoin pour viol

Sept mois après les premières accusations d’abus sexuels contre lui, l’ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein a été inculpé vendredi pour un viol et une agression sexuelle, puis libéré sous caution.

Accusé par des dizaines de femmes d'agressions sexuelles, l'ancien magnat d'Hollywood Harvey Weinstein, dont la chute l'automne dernier a enclenché un vaste mouvement de libération de la parole des femmes, a été inculpé vendredi 25 mai. Les deux chefs d'inculpation retenus contre lui sont un viol datant de mars 2013 à New York, et une agression sexuelle en 2004 lorsqu'il aurait forcé une femme à lui faire une fellation, a précisé le bureau du procureur de Manhattan dans un communiqué.

L'ancien producteur a été remis en liberté peu après son inculpation, moyennant une caution d'un million de dollars cash, le port d'un bracelet électronique et la remise de son passeport aux autorités. Les conditions de sa remise en liberté ont été définies lors d'une brève audience devant un juge de Manhattan, conformément à un accord trouvé au préalable entre le procureur de Manhattan et son avocat, Ben Brafman.

L'ex-producteur s'était livré quelques heures plus tôt à la police new-yorkaise pour répondre de charges d'inconduite sexuelle.

Harvey Weinstein plaidera "non coupable"

Harvey Weinstein va plaider "non coupable" aux chefs d'accusation de viol et d'agression sexuelle portés contre lui, a indiqué vendredi son avocat new-yorkais, Ben Brafman, après son inculpation formelle au tribunal de Manhattan. "Nous avons l'intention d'agir très vite pour que les poursuites soient abandonnées", a déclaré l'avocat, un ténor du barreau new-yorkais, qui avait obtenu l'abandon des poursuites contre Dominique Strauss-Kahn en 2011. "Nous pensons que (les accusations) ne sont pas étayées par des preuves" et qu'Harvey Weinstein "sera exonéré", a-t-il ajouté.

Depuis les premières révélations, début octobre dans le New York Times et le New Yorker, l'ex-magnat d'Hollywood a été évincé de sa compagnie et de l'Académie des Oscars. Selon le New York Times, il soigne son addiction au sexe dans un établissement spécialisé de Scottsdale, en Arizona.

Les révélations à partir de début octobre sur le harcèlement et les viols présumés commis par le producteur sur d'anciennes collaboratrices et des actrices dont des stars comme Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento ou Salma Hayek, ont eu l'effet d'un tremblement de terre à Hollywood et au-delà.

Transformant profondément le regard sur le sexisme et le comportement des hommes à l'égard des femmes, le scandale a entraîné la montée en puissance du mouvement #MeToo contre les violences sexuelles et la création de l'organisation Time's Up par des vedettes de Hollywood pour défendre les victimes de harcèlement au travail.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 25/05/2018