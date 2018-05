Hawaï: deux chiens coincés par la lave sauvés après l’éruption du volcan Kilauea

Les deux chiens ont été secourus dimanche dernier, après dix jours portés disparus. –

Capture Facebook Aloha Ilio Rescue

Les deux chiens s’étaient enfuis à l’arrivée des pompiers à la porte de l’appartement de leur propriétaire.

Depuis l’éruption du volcan Kilauea à Hawaï le 3 mai dernier, des milliers de personnes ont dû fuir leurs logements, parfois sans pouvoir emmener leurs animaux avec eux.

C’est le cas de Carol Hosley, dont les deux chiens ont fui lorsque les pompiers ont frappé à sa porte pour l’évacuer, une faille s’étant ouverte non loin de son appartement à l’est de l’île. Brus, déjà effrayé par les hommes en temps normal, a pris la poudre d’escampette devant les sauveteurs. Son acolyte Little Dude lui a aussitôt emboîté le pas.

Depuis dix jours, les deux chiens étaient portés disparus. Avec l’aide du refuge où elle avait adopté Brus six mois plus tôt, l’Aloha Ilio Rescue, leur propriétaire n’a eu de cesse de les chercher.

« Nous avons cherché pendant dix jours »

« Nous avons cherché pendant dix jours, et nous avons continué à revenir, toujours revenir », a expliqué la présidente du refuge, Daylynn Kyles, à Hawaii News Now.

Les bénévoles ont même laissé une cage et de la nourriture, ayant aperçu des empreintes pouvant correspondre à l’un des chiens. Ce n’est que dimanche dernier que Daylynn Kyles et deux de ses amis ont finalement repéré les deux compères en cavale, coincés entre une coulée de lave refroidie et une clôture.

« Ils étaient coincés derrière une clôture et ne pouvaient s’échapper à cause de la lave qui les avait encerclés », a précisé la cheffe du refuge à Hawaii News Now. Les sauveteurs ont dû ramper dans l’herbe et grimper au-dessus de la clôture afin de pouvoir les atteindre.

Hormis de nombreuses morsures de fourmis rouges, Brus et Little Dude sont indemnes et ont été remis à leur propriétaire. Ils seront toutefois hébergés au refuge le temps que leur maîtresse retrouve un logement.

Depuis l’éruption du Kilauea, des bénévoles de la Hawaii Island Humane Society font du porte à porte pour récupérer les animaux qui n’ont pas pu suivre leurs maîtres, rapportait Buzzfeed la semaine dernière. Le 12 mai, l’association avait réussi à sauver 16 chiens, trois lapins, quatre tortues et quatre chats.