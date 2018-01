MOSCOU, le 30 janvier. /TASS/. Le groupe de sociétés « Хевел » (joint-venture « Renova » et du code PÉNAL, « Rosnano ») mène des négociations sur l’exportation de composants pour les centrales solaires, pense à la sortie sur les marchés d’Amérique Latine. Cela a été annoncé dans une interview avec le journal « Vedomosti », le président du conseil d’administration du code PÉNAL « Rosnano » Anatoly Tchoubaïs.

« Oui, « Хевел » maintenant vraiment négociations sur l’exportation mène. Seulement nous n’avons pas un seul panneau de vendre, et de trouver le sérieux de la commande. En 2018, le principal défi qui se trouve devant le « Хевелом », – une percée sur les marchés étrangers, dit – il. – Amérique latine – la plus réaliste du marché pour nous… ».

De « Хевел » il ya une ligne de production de l’usine dans Новочебоксарске (Tchouvachie), ce qui en 2017 a été convertie en production гетероструктурных des modules solaires. La société a développé une nouvelle technologie de production de modules solaires à base à hétérojonction HJT. Les modules de nouvelle génération combinent les avantages des couches minces et cristalline de la technologie. Le RENDEMENT de la cellule est de 22%, la puissance du module est de 300-320 Watts. Auparavant, a indiqué que l’exportation des panneaux peut commencer à 2018-2019).

En outre, en décembre 2017 Tchoubaïs a dit que « Rosnano » dans la perspective peut se retirer du projet de Renova en énergie solaire. Maintenant, dans une interview à « Vedomosti » il a confirmé que « Rosnano » enregistre les plans de sortie de projet, mais n’a pas précisé de calendrier précis. « La question n’est pas « oui » ou « non » (sortir ou ne pas sortir env. TASS) et la question de « quand », a déclaré le président du conseil d’administration « Rosnano ». « Si nous partons demain à partir d’un projet, il ne va pas s’effondrer, il n’est déjà pas loin, mais la question [quand à la sortie, sur la base de] maximum d’intérêt financier. En principe, nous étudions les propositions déjà maintenant et allons prendre des décisions en fonction de ce que les conditions nous sur notre paquet donnera », a ajouté Tchoubaïs.

Il a ajouté qu’à ce jour « Хевел » – actifs attrayante avec une garantie de la perspective de la demande sur le marché russe et d’un très bon mondial.