Hillary Clinton, après la défaite électorale a considéré l’option de déménager en Nouvelle-Zélande

TASS, le 8 mai. L’ancien secrétaire d’état des états-UNIS, le candidat à la présidentielle du parti Démocrate aux élections de 2016, Hillary Clinton, après la défaite des élections a considéré l’option de déménager en Nouvelle-Zélande. Comme l’a rapporté mardi le journal The New Zealand Herald, cette Clinton a dit, tenue dans la nuit de lundi à Auckland la présentation de son nouveau livre, les mémoires de ce Qui s’est passé » (What Happened), publié en septembre dernier aux états-UNIS.

La rencontre avec les lecteurs Clinton a dit qu’elle a reçu de nombreuses invitations des amis néo-zélandais de déménager dans leur pays et « un peu penser à cela », mais après avoir finalement décidé de rester aux etats-UNIS, où elle avait besoin de faire beaucoup.

Comme le note l’édition, l’ex-première dame des états-UNIS beaucoup parlé du rôle des femmes dans la politique, sur les événements de ces dernières années et beaucoup moins sur les plans d’avenir. Dans le même temps, elle a suggéré que la prochaine élection présidentielle dans son pays en 2020 « трамповская la fièvre commence à s’estomper ».