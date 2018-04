© Vitaly Невар/TASS

KALININGRAD, le 12 avril. /TASS/. Le premier jeu au stade de « Kaliningrad », construit pour la coupe du monde de football de 2018, a rassemblé 15 mille spectateurs. Cette audience a remporté la rencontre régionale « de la Baltique » et samara « Ailes de Conseils, qui s’est achevée par la victoire des propriétaires – 1:0.

Le premier test match de la nouvelle scène n’est pas officiellement devenu le match d’ouverture. Ce statut est attribué le dernier test de la rencontre, quand « la mer Baltique », le 12 mai prendra « Tyumen ». Peut-être, dans ce jeu sera résolu, si « la mer Baltique » contester en barrages de l’uefa le droit de jouer en premier league. Et jusqu’à ce que балтийцам fallait passer d’un important match avec des « Ailes de Conseils », des voisins au classement de la ligue nationale de Football (RÉPÉTITIONUNE). Initialement, le premier test match au stade de kaliningrad devait avoir lieu le 22 mars entre le « Балтикой » et contre Schalke, mais le jeu a été retardé à cause du froid.

La rencontre a suscité dans la ville de sérieux de la hype. Les billets mis en vente près de trois semaines, et réservé de 10 mille se sont dissipés littéralement en deux jours. Kaliningradians remis de l’affaire et dans les jours de la semaine sont venus à la découverte du centre commercial, où se trouve la boutique officielle, l’édification de longues files d’attente dans les 300 à 400 personnes. Enfin on a pris une décision juste d’augmenter le quota de 15 mille avec une capacité de 35 k

Le début de match était prévu à 20:00 heure locale (21h00 gmt), mais les premiers fans ont commencé à arriver sur le stade deux heures avant le début du jeu. Une partie des spectateurs allaient à la découverte de l’île. Emmanuel Kant le long de la promenade de la rivière Преголя, partie précipitée bus-navettes gratuits du Nord et du Sud de gares de la ville. Les bénévoles a accueilli les invités à l’extérieur de périmètre du stade, montrant le chemin à la zone d’inspection, pour entrer sur le périmètre intérieur, et encore plus loin dans les tribunes. Les policiers passaient la procédure d’inspection.

Gouverneur de la région de Anton Алиханов, est arrivé sur le match, jusqu’à une heure avant son début. Il a présenté aux journalistes le fondateur du groupe d’art « turetsky » Michel Turc, en tant qu’ambassadeur de Kaliningrad de la coupe du monde 2018 et a partagé ses impressions du stade le jour du test. « Je vous prie, sévèrement de ne pas le juger, mais nous avons essayé de préparer un stade maximum, dit – il. – Il est clair que peuvent être des nuances, mais il est un match d’essai, pour voir comment fonctionnent nos services et que tous exploités ».

Quelques grandes faiblesses au stade non. La seule chose que saute aux yeux c’est son необжитость. Où est-ce une épaisse couche est la construction de la poussière, quelque chose de ce robinet n’est pas de l’eau qui coule est toutes les petites choses qui, avec le temps, seront éliminés. Et voici la scène de territoire exige beaucoup de travail.

L’ambiance dans le stade répond aurochs Balt

Les spectateurs complètement rempli niveaux inférieurs, ainsi que le haut niveau l’une des principales tribunes. L’ambiance sur le jeu créé les fans de « la mer Baltique ». Ils se sont installés sur le secteur central de la tribune derrière le but, et dès les premières minutes, soutiennent activement leur équipe.

Coloris фанатскому le secteur ajoutait situé en face de lui le terrible talisman « de la Baltique » – bison avec d’énormes biceps et shaggy genoux. À en juger par les inscriptions sur le dos, son nom est Balt, toutefois, le personnel du club de la raison appelé son Volodia.

Soutenir « les Ailes de Conseils » est venu de l’ordre de trois dizaines de fans. Ils ont pris place à l’opposé de la tribune et étiquetés bleu-blanc-drapeau vert. Pour samara fans de cette sortie certainement était particulier, car bientôt ils vont passer à une nouvelle arène, ce qui est sur le point d’être complété.

Sur le jeu ont assisté les habitants des différentes zones de la région, ils ont apprécié l’arène. « À propos de ces stades peuvent que rêver, j’ai tout aimé, je ne peux pas dire qu’il y avait des problèmes avec l’entrée au stade et d’autant plus dans les tribunes », dit adepte de « la mer Baltique », Sergei. La commodité du stade apprécié et entraîneur de la Baltique » Igor Черевченко. « J’ai vu beaucoup de stades en Europe, la grande stade [« Kaliningrad »], merci à ceux qui bâtit, tout à l’aise, les vestiaires des fous, et du tout – terrain, la tribune, le soutien, merci à vous tous », a – t-il dit aux journalistes.

Il a soutenu l’entraîneur-chef « des Ailes Conseils » André Tikhonov. « De plus en plus de ces stades plus de nos fans aimeront le football. Bien sûr, notre jeu n’est pas très bien regardé, et en ce qui concerne le stade, les vestiaires – tout à l’aise, tout est très bien », dit – il.

Le football à ce stade, même les niveaux RÉPÉTITIONUNE, semble tout à fait différemment, par exemple, sur un « Металлурге » à Samara. Qualité de la pelouse verte et d’un éclairage lumineux, mettaient en avant les vertus d’un nouveau stade, a créé l’image, qui a pris sur lui-même et нейтрализовывала les inconvénients du jeu lui-même. Chaque match à ce stade sera spectaculaire.

Test du système de transport

Le premier test match au stade de Kaliningrad et est devenu la première épreuve de l’organisation des travaux de l’infrastructure de transport de la ville avant la coupe du monde. « Vous devez déboguer services de stade, le schéma de transport, de stationnement de la zone, les activités bénévoles, les infrastructures », – a déclaré le vice-président du gouvernement régional Alexandre Рольбинов, constatant qu’il est de la responsabilité de la région hôte de la coupe du monde.

Dans une période de matches de championnat dans la ville sont prévues les contraintes de temps pour le transport de personnel, par exemple, sur l’île d’Octobre, où se trouve le stade, dans l’environnement dans leurs voitures puissent rouler ses habitants spécial laissez-passer. Pour les fans ont été proposées itinéraires des bus-navettes de la gare du Nord et du Sud de gares de la ville et le circuit de randonnée de l’île. Emmanuel Kant.

Le gouverneur de la région a souligné que le premier test a révélé certains problèmes. « Il ya quelque chose que je n’étais pas très heureux, disons, jusqu’à ce que. Sur les transports, il existe déjà une sensation intense du trafic dans la ville, et nous regardons de près, il faut apporter des changements dans le schéma de transport pour l’éviter. Il est entendu que tout de ne pas grever les automobilistes ne sortira pas, mais néanmoins, nous analyserons attentivement », a – t-il promis.

Les portes de la région

Selon les prévisions du ministère régional de la culture et du tourisme, sur les jeux de la coupe du monde de football à Kaliningrad viendront jusqu’à 120 milliers de fans, et la région est prêt à vous assurer de leur logement. Le plus grand flux des étrangers devrait à la frontière avec la Pologne, où déjà la préparation des solutions spéciales pour les fans de passage à travers la frontière dans les plus brefs délais. On examine la possibilité de l’introduction de la rétro mouvement à travers les postes-frontières, afin d’augmenter leur bande passante. Le lieu de l’arrivée des invités seront aussi de la gare Sud de Kaliningrad, où dans la région des trains intercités, et l’aéroport de Khrabrovo, où se termine à grande échelle de reconstruction, commencée à la coupe du monde 2018 en 2013.

Le 27 février, le nœud aérien a reçu un certificat d’exploitation rénové de la piste et l’a adopté en mode de test de passagers de l’il-96. Le 28 février à Khrabrovo pour la première fois atterri à fuselage large passagers de l’avion Boeing 747-400 avec 500 passagers à bord. Au début de mai, tous les travaux de rénovation de l’aéroport doit se terminer, et un nœud aérien est prête à recevoir tous les types d’avions.

Les matches à domicile de la coupe du monde de football se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes de la Russie. Kaliningrad prendra quatre matchs de la phase de groupes: Croatie – Nigeria (16 juin), Serbie – Suisse (le 22 juin), l’Espagne – Maroc (25 juin) et l’Angleterre – Belgique (28 juin).

Le stade « Kaliningrad » est un bâtiment de cinq étages (y compris la technique de chaussée) avec trois rangées de gradins et six sorties. La longueur d’un terrain de football – 108 mètres, la largeur est de 65 mètres, de chaque côté du champ se trouve восьмиметровые techniques de la zone de commande, d’entraînement, de placement de la presse et du personnel de service.

Une place dans la construction n’a pas été choisi à la fois, il a été estimé que le territoire de l’île, où se construit arena, ne convient pas en raison de la possibilité de l’engorgement. L’autorisation d’entrée en service arena a reçu le 23 mars 2018.

La construction du stade, sur l’île de donner une impulsion à son développement, selon le gouvernement régional. Maintenant c’est ici décomposée en un réseau routier, sentiers de randonnée, sont équipées de quais de la rivière Преголя. Après les jeux, le championnat prévu la construction d’un nouveau quartier avec des maisons d’habitation, les zones piétonnes. En mai de cette année sera un concours à l’élaboration d’un projet de développement à long terme de l’île.