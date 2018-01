Hollande adresse ses vœux aux Français pour la nouvelle année

François Hollande –

Mehdi Fedouach – AFP

L’ex-président de la République a transmis ses vœux à la population ce dimanche soir.

L’ancien président de la République, François Hollande, a publié ses vœux aux Français pour l’année 2018 en fin d’après-midi ce dimanche.

« Que 2018 soit l’année où la somme de nos engagements contribue à rendre notre planète plus vivable et plus équitable, à faire de l’Europe un espace de liberté et de protection et à donner à la France plus de force et de justice pour assurer à chacune et à chacun la réussite de ses projets. Car il n’y a d’avenir commun que dans la solidarité », dit-il d’abord.

« Que les plus seuls et les plus fragiles ne perdent jamais espoir »

Il termine ensuite en ces termes: « J’adresse à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et que les plus seuls et les plus fragiles ne perdent jamais espoir. »