SAINT-PÉTERSBOURG, le 3 mars. /TASS/. La mémoire des participants à la guerre Russo-turque de 1877-1878 observeront à Saint-Pétersbourg, samedi à l’occasion du 140e anniversaire de la conclusion de San stefano du traité de paix. Les activités débuteront панихидой à Impériale de la sépulture Петропавловского de la cathédrale.

« Saint-pétersbourg avec cela est lié, sans doute, plus que tout, parce qu’ici reposent les grands héros de cette guerre, les personnages de Plevna, le général Vladimir Dobrowolski et le colonel Fiodor Ouchakov, le héros de Шипки la Valériane Дерожинский, qui est là et qui est mort, le libérateur de la Bulgarie, le général Apollo Zimmerman. Même le futur empereur Alexandre III était à la tête de Рущукского corps, et a participé à la guerre », – a déclaré le TASS, l’un des organisateurs de l’événement, un membre de club Mondial ptrsbourgiens Vladimir Дервенев.

En plus du service funèbre à Petropavlovsk, en la cathédrale, qui, selon le Дервенева, à cette occasion, d’ouvrir les portes une heure plus tôt que d’habitude, le lithium (заупокойные prières) pour tous les soldats qui ont participé à la guerre Russe-turque, se tiendra également dans la sainte Trinité Le en la cathédrale de Saint-Pétersbourg.

Plus tard, j’situé à proximité de la cathédrale, le monument en l’honneur des exploits des troupes russes qui ont participé à la guerre de 1877-1878, – les Colonnes de la Gloire – qui s’est tenue solennelle de la construction et le passage des unités Росгвардии. Les événements auront lieu avec le soutien urbaines des comités de la culture et des relations extérieures, ainsi que de Saint-Pétersbourg du diocèse du patriarcat de Moscou, l’église orthodoxe Russe.

L’histoire de la victoire

La russie a décidé de se lever pour la défense de la Bulgarie et de commencer une guerre avec les turcs, après qu’ils ont été brutalement réprimée insurrection d’Avril 1876, et Constantinople, la conférence des grandes puissances, qui a proposé un projet de solution pacifique Oriental de la question (a eu lieu le 23 décembre 1876 au 20 janvier 1877), s’est terminée sans résultat.

En avril 1877, la Russie déclare la guerre à l’empire Ottoman. Aux troupes russes a réussi avec succès à amplifier le Danube, de saisir Шипкинский le col et après cinq mois de siège, de contraindre à la capitulation de l’armée d’Osman pacha, à Pleven. Puis a suivi la déroute des troupes turques, прикрывавших Constantinople. La perte de l’armée russe dans la campagne militaire, selon diverses estimations, de l’ordre de 20 à 30 mille personnes.

San Стефанский traité reconnaissait l’indépendance de la Serbie, le Monténégro et la Roumanie, et a augmenté leur territoire, la Bosnie-Herzégovine formaient une région autonome et le territoire de la Bulgarie a été complètement libérée du joug Ottoman. Le 3 mars, en Bulgarie, à cette occasion, chaque année est célébrée la fête nationale.