Hôpital Vésale : du matériel de pointe pour la radiothérapie

De nouvelles machines, à la pointe, sont en service, depuis peu, au service de radiothérapie du CHU de Charleroi sur le site André Vésale de Montigny-le-Tilleul. De quoi améliorer encore la prise en charge des patients cancéreux de toute la région. Elle permettent notamment de traiter de manière plus précise les tumeurs mobiles. Ces machines élargissent aussi encore un peu plus la palette des techniques disponibles dans notre région. Cela concerne des centaines de patients d’Ambroise Paré à Mons, du CHU Tivoli de La Louvière et des différents hôpitaux du CHU de Charleroi.

L’idée, en investissant dans les machines derniers cris est d’améliorer constamment la prise en charge des patients. « La volonté de l’institution est de constamment investir dans ces technologies de pointe, précise Luc Bissen, directeur médical du CHU Vésale. C’est ainsi que nous avons la chance d’avoir un accélérateur linéaire de toute dernière génération, un des premiers en Belgique. »

Pratiquement, cette machine permet aux rayons d’atteindre avec une très très grande précision la tumeur. En tenant compte notamment de la respiration, elle permettent d’épargner au maximum les zones toutes proches. « Il y a beaucoup de capteurs qui vont suivre la respiration du patient, explique Nicolas Meert chef du service de radiothérapie. C’est ainsi que si la tumeur sort du champ d’irradiation, l’irradiation est automatiquement stoppée pour éviter qu’elle ne touche des organes à risque ou importants. »

Prochaine étape de cette modernisation, l’arrivée de la protonthérapie attendue à Charleroi en 2021. Une technique qui permet de libérer l’intensité de l’irradiation à un moment précis et pas tout le long de son parcours. Son action ne se fait qu’au moment où le rayon atteint la tumeur.