Nicolas Hulot le 22 décembre 2017 –

BFMTV

Nicolas Hulot, dont l’absence jeudi à la clôture des Etats généraux de l’alimentation a suscité de nombreuses interrogations, a réaffirmé ce vendredi matin être « 100% en phase » avec le Premier ministre sur ce dossier, tout en écartant toute velléité de démission.

L’absence du ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot jeudi à la séance de clôture des Etats généraux de l’alimentation a été largement remarquée, relançant les débats sur son avenir au sein du gouvernement. Dans un message adressé ce vendredi à RMC, le ministre a expliqué qu’il n’avait « pas pensé une seconde à démissionner » du gouvernement. Une affirmation qu’il a de nouveau confirmée à la presse à sa sortie de Matignon ce vendredi matin.

Nicolas Hulot assure être « 100% en phase » avec Edouard Philippe sur le dossier des Etats généraux de l’Alimentation, ajoutant que leur entretien s’était passé « nickel ». « Ici, le dialogue est permanent », a-t-il insisté.

« Le compte va y être »

Interrogé sur son absence à la clôture des états, le ministre de la Transition écologique a indiqué qu’il était selon lui « trop tôt » pour « conclure un processus dont il faut poursuivre l’accompagnement », mais qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une « marque de désintérêt ». Ce matin, il avait déjà expliqué sa position au journal Le Monde. « Je considère que les conclusions ne sont pas à la hauteur de la qualité du travail extraordinaire et des propositions qui ont été faites dans les ateliers », avait-il notamment confié, jugeant que « le compte n’y est pas ».

« Le compte va y être, mais il faut un peu plus de temps (…) on ne veut pas promettre des choses qu’on ne serait pas en mesure de réaliser », a précisé le ministre à sa sortie de Matignon. Il estime par ailleurs qu’un travail « absolument exceptionnel » a été fourni par « les différents ateliers » avec « une production d’aspirations, de préconisations et un consensus merveilleux ».

Un « processus constructif »

Les Etats généraux de l’alimentation ont permis d’élaborer une « base de travail » qu’il va falloir « poursuivre », explique-t-il. « Je ne veut pas dire non plus que rien n’a été fait », précise néanmoins Nicolas Hulot, citant un plan de sortie des ‘phytos’ (produits phytosanitaires, ndlr) qui va être rendu public d’ici la fin de l’année », « un plan d’organisation pour structurer la restauration collective », « des objectifs de doubler la surface utile de l’agriculture biologique et bien au-delà peut-être par la suite ».

Dans des déclarations à l’AFP peu avant sa rencontre avec Edouard Philippe, il avait qualifié les Etats généraux de « processus constructif » mais souligné qu’il y avait « encore beaucoup de travail ».