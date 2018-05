Iakoutsk marque le Jour de la Victoire des patriotes à la parade, des concerts et de la danse

© Dmitriy Ossipov/TASS

IAKOUTSK, le 9 mai. /TASS/. La célébration de la Journée de la Victoire dans la capitale de la république de Sakha a commencé sur la place de la Victoire, où des milliers d’habitants et des invités venus honorer la mémoire des héros morts à la Grande guerre Patriotique. Les activités commémoratives a ouvert une minute de silence, le correspondant transmet TASS.

Les participants d’événements festifs ont déposé des couronnes et des fleurs au monument aux Soldats des gagnants à la mémoire des héros de front et de l’arrière, земляках, les morts sur les champs de bataille de la Grande guerre Patriotique. De plus de 60 milliers d’appelés au front des habitants de la moitié de la Yakoutie est tombé sur les champs de bataille.

La célébration de la Victoire dans la capitale de la Yakoutie est poursuivie militaro-patriotique à la parade, à laquelle ont participé des vétérans de la guerre et de la logistique, le personnel des forces de sécurité et la police, ainsi que les élèves-officiers militaires des universités de la région.

« Якутяне héroïquement exhib sur tous les fronts. Les protégeaient de Moscou et de Stalingrad, прорывали le blocus de Leningrad, ont participé à la bataille de Koursk… des Soldats de Yakoutie comportés comme des scouts, des sapeurs, des canonniers, des tireurs d’élite. Durant les années de guerre 25 habitants Yakoutie ont reçu le titre de Héros de l’Union Soviétique, des dizaines de milliers reçu des ordres et des médailles », a déclaré le chef de la république Nicolas Borisov, saluant les participants à la parade.

Malgré un temps nuageux et froid, des milliers de personnes ont participé à des actions « Immortel régiment ».

La fête de la Victoire souligner Iakoutsk des concerts, des concours, эстафетой et le traditionnel feu d’artifice.