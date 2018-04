Iakoutsk ont discuté de la stratégie de développement de l’organisation internationale « de l’Université de l’Arctique »

IAKOUTSK, le 9 avril. /TASS/. La réunion du conseil d’administration du consortium international de l’arctique et du nord des établissements d’enseignement supérieur « Université de l’Arctique » a pris Iakoutsk, les représentants de sept pays arctiques ont discuté de l’avenir de l’organisation et de la stratégie de son développement pour les années à venir. Ce sujet a déclaré lundi le président du conseil d’administration de l’Université de Brian Rogers.

« Nous avons discuté de la stratégie de développement « de l’Université de l’Arctique », dans laquelle la Russie joue un rôle extrêmement important: à partir de 180 organisations universitaires pratiquement tiers sont des universités, des collèges, des instituts de recherche situés sur le territoire de la Russie. Nous avons signé un accord avec le gouvernement de la république de Sakha, qui vise à stimuler la formation de personnel et académique de la mobilité des étudiants et des experts en оленеводству, de la pêche, de la transformation des produits agricoles et d’autres secteurs », a déclaré Rogers.

Il a ajouté que des rencontres ont eu lieu réseaux thématiques de travail associations de groupes de scientifiques, qui travaillent ensemble au-dessus enjeu de l’Arctique. « En Yakoutie, les réseaux thématiques sont très actives. En Yakoutie, les six universités membres de l’organisation travaillent activement sur la mise en œuvre de projets thématiques, dans le domaine de la diversité culturelle, de la médecine, de développement local et régional », dit – il.

« L’université de l’Arctique » est un réseau d’universités, de collèges et d’instituts de recherche, engagés dans le développement de l’éducation et de la science sur le Nord et dans le Nord. Sur le territoire de la Russie, il existe deux administratifs du bureau de recherche de bureau à Arkhangelsk sur la base de SAFA et le personnel du centre d’information de soutien à Iakoutsk sur la base de l’EFIS.