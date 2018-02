Igor Kvasha, un homme qui a aidé à attendre

Igor Kvasha

« Vous savez, quand j’ai été invité à cette émission, je savais qu’elle porte la noble mission, et a accepté sans hésiter. Mais je n’ai même pas imaginé qu’elle a tant besoin », — a déclaré Igor Kvasha dans le premier transfert « Attends-moi » (alors qu’il est encore appelé le « je te Cherche ») avec sa participation.

« C’est même à partir de son expérience de vie, je sais que c’est effrayant, attendre la réunion », a ajouté alors il. Les téléspectateurs ne savaient pas que chez Igor Kvasha dans la vie a une histoire similaire: il a toute sa vie cherché des renseignements sur son père, n’est pas renvoyé à l’avant.

Comment a commencé « Attends-moi »

Квашу tenu de l’acteur, co-fondateur du théâtre « Contemporain », tout connu par un mineur, mais très visible le rôle du maire dans le film « Le Munchausen », ont appelé à la télévision en 1998.

Igor Kvasha sur le tournage de la transmission « Attends-moi », 2007

« A commencé un peu inattendu pour moi, a raconté Kvasha dans son livre « Point de non retour »: — J’ai appelé Sacha Lioubimov, qui a dirigé la société de VUE, que nous avons rencontré, et il m’a proposé de diffuser. Une telle sociopolitique de la transmission avec l’invitation des hôtes illustres, différentes manières de voir, d’experts qualifiés. Elle замышлялась comme остродискуссионная, impose la controverse, le choc des opinions écrit. Organisé un groupe, a commencé la pré-étude des thèmes et des principes de la transmission. Mais ça n’a pas eu lieu. Tous les partis dans le sable, personne ne m’a appelé. Eh bien parti et a disparu. Tout à coup, après un an environ, encore appelé Lioubimov, et il est déjà allé sur le programme, selon un format semblable à celui que représente actuellement un « Attends-moi ». Alors elle s’appelait « je te Cherche ».

Tout d’abord Kvasha hésité, en vaut la peine à accepter ce genre de travail: « j’ai eu De sérieux doutes. Quand il s’agissait de la discussion sur le programme, je savais à quoi m’en veulent et ce que je veux lui-même. Je sentais son rôle et sa fonction. En effet, quand on regarde tout transfert, souvent en interne дискутируешь avec les participants, de découvrir d’autres de ses arguments ».

Nous faisons ce transfert c’est pour que personne ne laissait de l’espoir et de la foi. Quelqu’un, nous vous aiderons dès aujourd’hui. Quelqu’un a besoin d’avoir de la patience — pendant des mois, et parfois, malheureusement, et plus. Honnêtement, on aimerait, pour que ce soit plus rapide

Igor Kvasha

Toutefois Kvasha a accepté et est apparu d’abord dans la troisième édition de « je te Cherche » comme un invité. Puis, en passant, le transfert allait en direct et sans écrit le script, de sorte que personne ne savait où, de mener une conversation dans le studio.

À la suite de Kvasha a mené « Attends-moi » près de 15 ans. C’est à lui approché les gens dans la rue et a demandé de trouver quelqu’un, pour beaucoup, il était la personne qui trouvait nulle part oubliés depuis longtemps perdus et de leurs proches. Dans l’un des programmes en août 2000, il a dit:

« Je voudrais dire quelques mots aux gens qui en ont marre d’attendre. Bien sûr, chacun de nous laisse l’espoir et la foi. Et malheureusement, dans notre programme viennent parfois de telles lettres. Et parfois, je me les apportent dans le théâtre, la raison en supposant qu’il en sera plus rapide. Que dois-je vous dire? Nous faisons ce transfert c’est pour que personne ne laissait de l’espoir et de la foi. Quelqu’un, nous vous aiderons dès aujourd’hui. Quelqu’un a besoin d’avoir de la patience — pendant des mois, et parfois, malheureusement, et plus. Honnêtement, on aimerait, pour plus vite ».

La plus déchirante histoire

Le plus lourd sur le plan émotionnel d’un cas de « Attends-moi », qui a souligné l’personnellement Kvasha dans son livre, s’est produit sur l’un des esters. L’intrigue s’appelait « Dix verres de tabac »:

C’est très difficile. Nous avons un arrangement avec le réalisateur: si je сорвусь et paierai, ne pas délivrer de cette radiodiffusion. Je crois que le présentateur ne doit pas pleurer à l’écran. Pas sûr du tout, viens-je en lui-même. Toutes les histoires restent en toi, je me souviens de tout

Igor Kvasha

« L’une des plus forte de mes expériences, c’est une histoire de famille, victime d’un odieux naveta. En effet, comment commence la recherche? Cherchent les uns les autres frères séparés en малолетнем âge. Une prise minimale, montent des documents, перетряхиваются archives, peu à peu rétablie la vérité. Et souvent, elle est terrible.

Il était de la famille, il y avait sept enfants, avant le début de la guerre, né le huitième enfant — garçon. Son mari a été appelé dans l’armée. Le point de ralliement partie se trouvait à proximité de la maison. La femme est venue à la balustrade, discutez avec lui, il a demandé à sortir la shag. Elle prit un morceau de calicot et a échangé son au marché aux puces sur dix verres de tabac. Et quand a apporté leur mari, il s’est avéré que la partie déjà envoyé sur le front.

Village savaient qu’elle a табачок, et voulurent vendre — de quoi perdre la bonté. Elle a eu le temps de vendre cinq verres. Il est retrouvé доброхот et écrit de dénonciation, qu’il spécule le tabac. Elle a été arrêtée et a donné un mandat à cinq ans. Le thorax, le garçon était avec elle. Dans le camp de leurs séparent. Enfant envoyé dans une crèche, puis dans un orphelinat, et la mère est morte dans Карлаге en 1943. La même année, a disparu le père.

Les enfants laissés sans mère, miraculeusement survécu. Pas tous, seulement quatre. Ils ne savaient rien de la mère et de son petit frère. Rien du tout. Et pourtant, des décennies plus tard, ils ont commencé à chercher sa mère et son frère. Et voilà nous avons trouvé. Il a aussi écrit pour nous et je voulais savoir si quelqu’un natif de ce monde ».

Alors dans le studio, ils ont appelé les deux frères, un qui ne savait rien. Kvasha a dit: « Nous avons trouvé votre frère. Il est tout le temps assis ici, dans ce studio. Rien ne le sait pas et, peut-être, ne soupçonne même pas qu’il s’agit bien de lui. En général combien de ces histoires… nous en avons tous, en général, pris et les parents, et les femmes et les enfants, particulièrement supprimé les dossiers, nécessitaient de mémoire, parce qu’ils ont donné d’autres noms, dissimulé à l’origine, qui sont les parents. Je pense que dans la salle, beaucoup se sont dit: « Et soudain, c’est sur moi ».

Mais les choses ne vont pas comme prévu, et Kvasha, voyant cela, a éclaté en sanglots à droite sur le studio:

« Selon le dessein de le jeune assis sur le podium, tandis que l’aîné, avec moi, et a dû raconter l’histoire de dix tasses de tabac. Ensuite, j’ai dû aller le long des tribunes et de parler à la remise de ce terrible temps et qu’alors se passait. Et en s’approchant de la jeune, de dire: « c’est votre histoire, c’est votre grand frère! » Mais quand je me suis levé et suis allé à ce, j’ai vu que le jeune frère a enfoncé la tête dans les genoux et les épaules de son tremblent de sanglots.

Igor Kvasha (troisième à gauche) dans le spectacle « la cerisaie », 1979

Pour moi, jusqu’à présent, on ne sait pas comment il a deviné qu’il s’agit de sa famille et sur lui-même. Que c’est l’intuition, la voix du sang?! En effet, il ne pouvait pas connaître cette histoire sur le tabac. Je n’ai pas pu parler, m’a coupé la gorge, je ne pouvais pas retenir mes larmes ».

Toutes ces histoires de plomb emportait en studio avec lui, n’a pas oublié. Kvasha racontait dans une interview KP:

« C’est très difficile. Nous avons un arrangement avec le réalisateur: si je сорвусь et paierai, ne pas délivrer de cette radiodiffusion. Je crois que le présentateur ne doit pas pleurer à l’écran. Pas sûr du tout, viens-je en lui-même. Toutes les histoires restent en toi, je me souviens de tout. C’est pourquoi, parfois, m’emporte contre. Voici l’été dernier, pris un congé de trois mois pour que l’esprit de traduire ».

Le mystère de la mort de son père

L’une de ces histoires, avec malheureuse de la fin — Kvasha a survécu à lui-même. « Attends-moi » il a parlé de son papa Vladimir Kvasha, qui n’a pu trouver aucune information:

« Vous savez, il y a déjà plus de 60 ans à la fin de la guerre, et de nombreux, de très nombreuses familles continuent à la recherche de leurs proches, qui ne sont pas revenus avec des fronts de la Grande guerre Patriotique. Bien sûr, parfois cherchent pas à elles-mêmes, et peu d’informations, au moins un endroit où vous pouvez venir l’adorer. Vous le savez, je suis encore à essayer de comprendre à propos de son père. Il est parti sur le front volontaire, et je ne sais toujours pas où il est mort. Évidemment, près de Léningrad, mais tout le temps imprécis des informations ».

Son père, Vladimir Kvasha, était docteur en sciences, dirigé par le département de Менделеевки. Il est parti sur le front bénévole, et il n’a pas pris longtemps: dans le bureau de recrutement lui ont refusé, parce qu’il avait la réservation. Seulement la quatrième fois, il a pu partir à la guerre. Il a disparu en juin 1942. Igor a alors 12 ans, sur le rôle du père dans ma vie, il a dit: « S’il était vivant, je serais probablement une autre personne ».

Igor Kvasha dans le rôle de Molière dans le spectacle « de la Servitude святош » de Mikhaïl Boulgakov, 1983

© Valery Христофоров, Vladimir Яцина /TASS

Directeur du programme « Attends-moi » Sergey Kushnerev le savait, Kvasha même prévu de lui-même chercher des informations par les forces du programme: « Nous avons même discuté avec lui, peut, aller à l’endroit où la partie s’est trouvée dans l’environnement, de l’interroger ».

Sur ce qui s’est réellement passé avec le père de l’acteur, connaissait sa femme Tatiana Путиевская. Elle dit et a demandé de garder le secret sur la mère Kvasha:

« Elle m’a dit que l’homme est venu, avec laquelle il a été capturé ensemble. Le pape Igor [lui] a dit: « Si tu restes en vie, si je ne reviens pas, voici l’adresse, souviens-toi, va à ma mère et dis-leur que je suis mort ». Et les ont parqués dans la fosse et a tiré ».

Mais lui-même Igor Kvasha et n’ai rien appris de son père et la femme Tatiana, et Kushnerev décidé de cacher les circonstances de la mort. Tatiana dans le documentaire « Igor Kvasha. La douleur personnelle », a expliqué de cette façon:

S’il a appris quelque chose… (pleure, ne peut convenir). Que s’il l’a appris? Ce serait la deuxième tragédie

Tatiana Путиевская, veuve d’Igor Kvasha

Finalement l’histoire de расстреле Vladimir Kvasha est devenue publique après la mort d’Igor Vladimirovitch, qui est décédé le 30 août 2012 année de maladies liées au tabagisme. Il fumait tellement que même sur la couverture du livre « Attends-moi… la Ligne du destin », qui portait quelques dramatiques histoires à partir d’un programme, il est représenté avec une cigarette. Le 4 février 2018 Igor Kvasha à l’âge de 85.

Le 4 février à 11:00 sur la chaîne montrent le documentaire « le Don de la crise. À la 85-ème anniversaire de Igor Kvasha ».

