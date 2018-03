Il y a eu jusqu’à 500 kilomètres de bouchons cumulés sur le réseau routier

Vers 22h00, la situation s’améliore rapidement sur le ring de la capitale. Les automobilistes perdent encore une quinzaine de minutes entre Zaventem et Waterloo, et cela dans les deux sens. Mais les temps de parcours redeviennent « quantifiables », ce qui est bon signe. Sur le reste du réseau la circulation revient à la normale. En début de nuit, on notait encore des camions en difficulté du côté de Malmedy et de Waremme. La circulation reste glissante sur l’E25 Liège – Bastogne.

Neige et pluie ont cessé de tomber. Mais les température restent encore négatives.

Jusqu’en début de soirée, le ring de Bruxelles était complètement saturé, les axes menant à et sortant de Bruxelles également. Au plus fort des embouteillages, les files ont grimpé pour atteindre 500 kilomètres cumulés vers 18h30. Tout le ring de Bruxelles connaissait des problèmes, tant en circulation intérieure qu’extérieure. Les perturbations s’étendaient jusqu’à Braine-l’Alleud. Vers 20H, la circulation s’améliorait sur le ring extérieur, entre Waterloo vers Zaventem. Mais sur le ring intérieur, cela coinçait toujours entre Wemmel jusqu’à Waterloo, avec une circulation quasiment à l’arrêt. A 20h00 également, plusieurs camions étaient en difficulté au niveau du tunnel de Groenendael.

A 19h00, la police fédérale annonçait que toutes les bretelles d’accès et de sorties étaient fermées à la circulation en province de Liège.



Situation très difficile à Bruxelles

Dans le centre de la capitale, la situation n’était guère meilleure avec une petite ceinture très congestionnée. À 17h25, la porte-parole de Bruxelles-mobilité évoquait une situation très difficile sur les voiries régionales et en particulier sur la petite ceinture et les « axes structurants » (sortie de Bruxelles et voiries principales) Les épandeuses en étaient déjà à leur quatrième épandage depuis cette nuit.

Dans la fin d’après-midi, la Wallonie était assez épargnée par rapport à la Flandre, mais vers 18H, sur l’E411 reliant Namur à Bruxelles, la circulation étaient ralentie sur tout le tronçon dans les deux directions

De manière générale, la situation était aussi compliquée du côté de la Province de Namur: dans le chantier de Daussoulx, sur la N90 et sur la N80 (complètement saturée entre Bouge et Fernelmont).

Grosse affluence également sur l’E42 au départ de Namur, tant vers Liège que Charleroi. A 20h00, sur l’E42 Namur-Liège, les bretelles d’accès et de sortie qui avaient été toutes fermées, en province de Liège (entre Andenne et Loncin) ont été rendues à la circulation.

Au nord du pays, la circulation était très ralentie entre Anvers et Bruxelles et entre Anvers et Gand. La situation redevenait également compliquée sur l’E40 reliant Liège et Bruxelles, à hauteur d’Everberg (vers Bruxelles) et à hauteur d’Hélécine (vers Liège)

Alerte orange

Vendredi, l’Institut royal météorologique a lancé une alerte orange pour le verglas. Entre vendredi midi et samedi matin, les automobilistes et les autres usagers devaient se montrer particulièrement prudents sur les routes et les trottoirs.









