Île-de-France: des bouchons à prévoir ce vendredi

Que faire pour patienter dans les bouchons? –

Geoffroy van der Hasselt – AFP

Reprise de la grève SNCF, vacances scolaires, pluie… le cocktail est prêt ce vendredi pour que les routes soient bondées en Île-de-France ce vendredi. Selon les prévisions de Bison Futé, la circulation devrait être effectivement intense sur la région.

Autour de Paris, l’organisme d’information routière prévoit de nombreux bouchons, et recommande d’éviter de quitter la métropole entre 14 heures et 20 heures. Ces prévisions sont notamment le résultats des départs en vacances. La zone C, celle de la région parisienne, débute ses deux semaines de vacances de printemps ce samedi.

Un phénomène probablement aggravé du fait de la grève dans le cadre du conflit social de la SNCF. Un nouvel épisode de grève débute ce jeudi soir, à partir de 20 heures. Selon la direction de la SNCF, en moyenne, 1 TGV sur 3 circulera au cours des prochains jours, ainsi qu’un seul 1 train Ouigo sur 5.

Par ailleurs, la météo n’aidera pas les automobilistes ce vendredi. A partir de la mi-journée, selon MétéoFrance, la région parisienne devrait être touchée par des averses, ponctuellement accompagnées d’orages.