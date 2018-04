Ilya Resnick publiera un livre sur son enfance à Leningrad

MOSCOU, 4 avril. /TASS/. Le poète et écrivain Ilya Resnick prépare à l’édition du livre « Mon leningrad l’enfance », qui en plus personnelles, les détails de sa vie entreront également écrit par des fables et des poèmes pour les enfants. À propos de cette Resnick a raconté dans une interview TASS.

« La préparation du livre « Mon leningradskoe l’enfance ». La première moitié est un conte, un récit, notamment, que sont nés mes poèmes. Et la deuxième partie, pourquoi, après tout cela m’est né l’auteur pour enfants. Là mes fables, comptines », dit – Resnick.

Aussi récemment sorti d’un conte de Resnick « Тяпа ne veut pas être un clown ».

L’écrivain a admis que l’habitude de ne pas vendre leurs livres. « Je ne vends pas mes livres, je leur donne. Quand il ya de l’argent des commandites, nous ordonnons à la circulation et раздариваем. Ce n’est pas dans ma nature. Cela m’afflige, quand, après le concert, le poète s’assied dans un coin et vend ses livres », explique – t-il.

Selon Resnick, pop chanson n’est pas dans le focus d’attention. « J’ai maintenant plus intéressés par la chanson. Les chansons sont déjà tellement écrit que c’est assez. Pour Ally [Pugacheva] 71 a écrit une chanson. Que je vais lui écrire 72-yu? » – il a remarqué.

Le 4 avril, l’artiste populaire de Russie, Ilya Resnick note de 80 ans. De la plume légendaire du poète-feuille de chants sont apparus des hits comme: « Cendrillon », « Pommiers en fleurs », « Maestro », « montres Anciennes », « Wanderer », « Charlie », « pas Encore le soir », « Vernissage », « Hôtesse de l’air sur le nom de Jeanne », « Cabriolet » et beaucoup d’autres. Son patrimoine artistique – les fables, les contes pour enfants, poétiques de la prière de l’église orthodoxe Russe.