© Anton Новодережкин/TASS

MOSCOU, 4 avril. /TASS/. Le poète Ilya Resnick a l’intention d’offrir à son collègue André Дементьеву un concert en forme de créativité duel. À propos de cette Resnick a déclaré dans une interview TASS.

« J’ai une idée. André de même 90 ans en été. Vous pouvez faire un grand concert « Deux légendes, deux du poète » dans la forme de cette battle: un poème en poème, ma chanteuse sortira, chantera son chanteur chantera », a expliqué Resnick.

Selon le poète, récemment, ils ont déjà essayé ce format dans le cercle amical.

« Quarante minutes a été battle: il (Dement – env. TASS) lu le poème – j’ai lu dans une réponse, associée à un thème. Par exemple, il lit sur Pouchkine, et je suis de saint-Pétersbourg. Et a été un tel silence! Plusieurs ont ouvert nous, surtout moi, de l’autre côté n’feuille de chants, et le poète », dit – il.

Lors de cette Resnick a exprimé sceptique l’attitude russe school, qui a gagné en popularité notamment en forme de « баттлов ». « Oui, quelque chose, envie de bouger, mais aussi sous n’importe quel rythme. Et si abusifs, vulgaires combinaison, ils sont mémorisées, – a déploré le poète. – J’adore la langue russe, il est génial! Et quand la prudence, donc, l’autre ne savent pas ».

« Alors voyons voir ce que plus intéressant: la soi-disant rap russe ou de la littérature », dit – Resnick.

Le 4 avril, l’artiste populaire de Russie, Ilya Resnick note de 80 ans. De la plume légendaire du poète-feuille de chants sont apparus des hits comme: « Cendrillon », « Pommiers en fleurs », « Maestro », « montres Anciennes », « Wanderer », « Charlie », « pas Encore le soir », « Vernissage », « Hôtesse de l’air sur le nom de Jeanne », « Cabriolet » et beaucoup d’autres.

Son patrimoine artistique – les fables, les contes pour enfants, poétiques de la prière de l’église orthodoxe Russe.