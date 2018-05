Image de la corée du sud résumé disparu sous le marteau de près de 8 millions $

TASS, le 27 mai. Image rare de la corée du sud de l’artiste-résumé de Kim Wang Ki (1913-1974) vendu aux enchères à Séoul près de $8 millions Par conséquent, le travail du peintre est devenu le plus cher de la peinture coréenne, jamais выставлявшейся sur les métiers. À propos de ce dimanche, a rapporté l’agence Yonhap.

Selon l’agence, toile abstraite de l’artiste, qui porte le nom de « 3-II-72 #220 », vendu pour 8,5 milliards de won (environ $7,87 millions d’euros). Sur la peinture, créée en 1972, est représentée une multitude de points rouges en conjonction avec un petit triangle bleu dans la partie supérieure de la toile. Indique que le rouge n’est pas une caractéristique de l’artiste de la couleur, de sorte que pratiquement toutes ses peintures réalisées dans des tons bleus. La taille de la peinture est de 202 254 voir

Kim Van Ki appelle un pionnier coréen de l’abstraction. Dans les années 1960, l’artiste s’installe à New York, où il habita jusqu’à sa mort. En avril 2017, sa peinture « Tranquility 5-IV-73 #310 » sanctionne 5,74 millions de dollars et est aussi devenu le plus cher vendus en coréen à la vente aux enchères.