Ce dimanche, c’est bien sûr le Doudou à Mons. Un événement qui attire plus de 60.000 visiteurs en une journée (250.000 toute la semaine) et qui nécessite chaque année un important dispositif de sécurité. Même si le niveau de menace défini par l’OCAM est redescendu de 4 à 2 depuis l’année dernière, pas question pour la police locale de baisser la garde. Le dispositif est même encore plus important qu’en 2017 : plus de 1700 prestations policières sont programmées sur toute la semaine. Des renforts sont venus de Bruxelles et d’autres villes wallonnes. Le centre ville est bouclé, notamment par des dispositifs anti voitures-béliers. Dans les rues et devant les processions, impossible de ne pas voir des patrouilles de policiers. Une visibilité qui a avant tout un but dissuassif comme l’explique Philippe Borsa, le directeur des opérations : « Tout d’abord un effet dissuasif ça c’est sûr et puis on est là aussi pour gérer les festivités, les encadrer au mieux. Quand une partie de la Ducasse rituelle se met en branle, il nous appartient aussi, avec les groupes d’assesseurs, de dégager les itinéraires et de leur permettre de déambuler correctement ».









Important dispositif policier pour l’édition 2018 du Doudou – © Tous droits réservés

La Collégiale Sainte-Waudru sécurisée

Dans la collégiale Sainte-Waudru de Mons, les animaux sont en principe interdits… sauf les chiens policiers chargés de s’assurer qu’aucun explosif n’est dissimulé dans ce lieu éminemment stratégique des festivités. « C’est quand même un lieu important des festivités. C’est un endroit symbolique aussi, c’est un lieu de culte, beaucoup d’invités viennent ici donc à un certain moment la Collégiale peut devenir une cible potentielle pour des invidus malveillants » confirme Thierry Bricquet, l’inspecteur principal de la police de Mons-Quévy qui coordonne les fouilles des chiens policiers.

En dehors du centre ville, un groupe de policiers suit les événements depuis le poste de commandement installé dans le commissariat central de la Police Boraine. 18 caméras réparties dans toute la vieille ville permettent à cette équipe d’être les yeux et les oreilles des policiers sur le terrain. « La nuit et en soirée, la tension vient principalement des bagarres, des vols, toutes sortes de troubles à l’ordre public. Comme on a les caméras qui nous permettent de zoomer sur certains éléments on peut plus facilement guider les équipes en leur donnant le signalement complet, l’habillement, la direction de fuite et tout », précise Claude This, commissaire au sein de la zone de police Mons-Quévy. « Le principal pour nous c’est d’éviter que les gens soient pris à partie par les malotrus qui viennent s’éclater sur la Ducasse ».

A côté des inévitables arrestations administratives pour ivresse sur la voie publique, les problèmes de drogues et de faits de violence ne sont pas rares. Pour les plus gros fauteurs de troubles, la soirée se terminera tout simplement au cachot, où Pierre Denis, inspecteur à la police de Mons-Quévy doit gérer des cas difficiles : « Autant de monde à un même endroit ça génère forcément des problèmes, ce n’est pas la fête pour tout le monde » nous confie-t-il résigné.

Les équipes de la police continueront de sillonner les rues de Mons jusque tard dans la nuit, pour que la Ducasse reste une fête, si pas pour tout le monde, pour le plus de gens possible.