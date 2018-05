Incendie en cours dans le zoning de Dour: pas de risque pour la santé des riverains

Les pompiers en ont encore pour une bonne partie de la journée ce 8 mai sur le site de DK Translogistics, une société de transport située dans le zoning de Dour. L’entreprise a été entièrement ravagée par un incendie cette nuit. Une trentaine de pompiers sont sur place: le bâtiment est en grosse partie effondré sur lui-même, ce qui explique que les pompiers ne peuvent pas y pénétrer pour éteindre le feu. Ils arrosent donc l’extérieur du bâtiment dont le coeur continue à se consumer. Le bâtiment abrite en réalité DK Translogistics mais aussi deux autres sociétés. Une qui met en bouteille des détergents. Et une autre qui stocke notamment des aérosols. Les pompiers sont donc confrontés à des explosions qui surviennent régulièrement. Ils ont par ailleurs dû sécuriser un dépôt de carburant extérieur pour éviter qu’il ne soit touché par les flammes.

Pas de risque pour les riverains

La présence de détergents et d’aérosols a poussé le bourgmestre ff Vincent Loiseau à se poser la question d’un potentiel danger sanitaire, surtout quand l’ont sait qu’une crèche se trouve à proximité du site.

Mais le commandant de la zone de secours Hainaut-Centre Baudouin Vervaecke est rassurant: il n’y a pas de danger. Vu l’absence de vent, la colonne de fumée monte tout droit vers le ciel sans s’étendre aux alentours. La situation est sous surveillance… et sous contrôle.

Origine suspecte

Reste à déterminer les causes de cet incendie. Le feu s’est propagé si vite et a été si étendu que l’origine du feu peut sembler suspecte. Elle l’est d’autant plus que le patron de l’entreprise nous confiait ce matin « avoir reçu des menaces ». Ce qu’il a également expliqué à la police.