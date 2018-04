Inde: sans locomotive, un train bondé recule sur 12 kilomètres

Le train a parcouru 12km en marche arrière. –

Capture Youtube Samaydhara News

Les 22 wagons détachés ont finalement pu être arrêtés grâce à des blocs de pierre placés sur les rails.

Vingt-deux wagons d’un train indien bondé, qui s’étaient détachés de la voiture motrice, sont partis en marche arrière pendant 12 kilomètres avant d’être stoppés, a indiqué dimanche le ministère des transports ferroviaires.

« Quelque chose d’horrible aurait pu arriver et cela a été empêché par un personnel vigilant », a déclaré JP Mishra, un porte-parole de la compagnie ferroviaire nationale. « Tout le monde (au ministère) est atterré et choqué », a-t-il ajouté, en précisant qu’aucun passager n’a été blessé.

Samedi soir, les wagons, où avaient pris place environ 1 000 passagers, ont parcouru 12 kilomètres en arrière, avant d’être arrêtés à l’aide de blocs de pierre placés sur les rails.

Here’s a video of the Ahmedabad-Puri Express with passengers rolling back without a locomotive. The train was stopped in time without any untoward incident. No injuries. @mid_day @MailOnline @railwaygazette @Indianrlyinfo @IndianRailMedia pic.twitter.com/uOEnDoTjTD

— Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) 8 avril 2018

L’incident s’est produit à Titlagarh dans l’Etat d’Odisha, à l’est du pays. Sept employés de la compagnie ferroviaire, qui n’ont pas suivi les règles de procédure, ont été suspendus et une enquête a été ouverte pour comprendre pourquoi les wagons se sont séparés de la locomotive de tête.