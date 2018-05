Inde: un homme qui tentait un selfie tué par un ours

L’ours blessé a attaqué et tué un homme qui tentait de se prendre en selfie avec lui. –

JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

L’homme a glissé alors qu’il tentait de se rapprocher de l’animal blessé pour prendre un selfie.

Le selfie de trop. Une séance photo a viré au drame ce samedi pour un habitant de l’Etat d’Odisha, en Inde. En voulant se prendre en selfie avec un ours blessé, l’homme s’est trop rapproché de l’animal qui l’a violemment attaqué, rapporte The Independent.

Alors qu’il rentrait d’un mariage, l’homme s’est arrêté pour uriner et a repéré l’animal au sol. Malgré les mises en garde de ses passagers, il a insisté pour aller prendre un selfie et a glissé en s’approchant de l’ours blessé.

L’animal l’a alors violemment attaqué et l’aide des personnes présentes sur les lieux n’a pas suffi à le sauver. L’ours a quant à lui été capturé et reçoit des soins pour ses blessures.

Ces dernières années, les décès liés à des selfies sont de plus en nombreux. L’Inde détient même le triste record du nombre de victimes entre mars 2014 et septembre 2016. En effet 60% des morts par selfie dans le monde ont eu lieu dans ce pays selon une étude de la Carnegie Mellon University et l’Indraprasthe Institute of Information Delhi found parue l’an dernier. Sur les 127 décès, 76 ont eu lieu en Inde.