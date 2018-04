Inde: une tempête fait s’effondrer deux piliers à l’entrée du Taj Mahal

Une violente tempête a fait s’effondrer deux piliers à l’entrée du Taj Mahal, en Inde. –

AFP

Une violente tempête a fait s’effondrer deux piliers décoratifs aux entrées du Taj Mahal dans la nuit de mercredi à jeudi.

Une tempête accompagnée de violentes rafales de vent a fait s’effondrer mercredi deux piliers aux entrées du complexe du Taj Mahal, a annoncé ce jeudi un responsable du site, soulignant la fragilité de ce monument pluriséculaire de marbre blanc dédié à l’amour.

Le reste du Taj Mahal pas endommagé

« Deux piliers décoratifs se sont effondrés la nuit dernière en raison de vents violents. L’un des piliers était à la Porte royale, et l’autre à la Porte du Sud », a indiqué un responsable des services archéologiques indiens.



Aucun des quatre minarets de marbre blanc entourant le Taj Mahal, pas plus que le spectaculaire mausolée lui-même, n’ont été endommagés par la tempête. C’est souvent à travers la Porte royale, une forteresse en pierre rouge, que les touristes découvrent le Taj Mahal, inscrit au patrimoine de l’humanité établi par l’Unesco. C’est l’un des deux impressionnants piliers qui l’encadraient qui s’est effondré.



Le Taj Mahal, qui reçoit plus de 10.000 visiteurs par jour, a été construit durant la première moitié du XVIIe siècle par l’empereur moghol Shah Jahan en mémoire de son épouse Mumtaz Mahal, morte en 1631 en donnant naissance à leur quatorzième enfant alors qu’elle allait à la campagne.