Inoubliable de la campagne à la 10-ème anniversaire de la victoire du zenit en Coupe de l’UEFA

La seule actuellement le succès de l’équipe nationale de football de Russie sur la scène internationale est venu pour l’année 2008 — l’équipe est devenue la troisième au championnat d’Europe en Autriche et en Suisse. À peine celui de la fête, qui a donné la slection du pays, serait pas possible sans la victoire de saint-pétersbourg « Zénith » dans la Coupe de l’UEFA, de la production deux mois plus tôt.

Une victoire du « Zénith » est devenu la deuxième acquisition russe du club au niveau international, après la victoire du CSKA moscou, dans la Coupe de l’UEFA de la saison 2004/05 et que le dernier. Depuis lors, la limite pour le bleu-blanc-bleu et les clubs russes — les quarts de finale de l’eurocup.

La victoire est ценней, si vous regardez de près à ses adversaires, « Zénith », dans la campagne belge « Standard », les anglais d’Everton, l’espagnol de Villarreal, » français « de Marseille », les allemands de Leverkusen et le Bayern.

« Nous avons passé un inoubliable chemin, c’est une histoire qui est très difficile de répéter », estime le capitaine de cette équipe, le milieu de terrain ukrainien Anatoliy Tymoshchuk, qui, en 2009, partira à la fois, le Bayern et de gagner avec elle la Ligue des champions.

Sortie dans les éliminatoires de la chance

Le chemin de la réussite était inhabituel pour les réalités de long. À l’époque, le championnat de la Russie s’est tenu dans le cadre de l’année civile, ainsi que les droits de démarrer la Coupe de l’UEFA « Zénith » a obtenu en 2006. Cette saison est devenu le premier dans la tête d’une équipe pour l’époque déjà, éminent spécialiste néerlandais Dick Avocat. L’équipe qui s’est construit au cours de la saison (en particulier, sont venus les coréens Lee Ho et Kim Dong-Jin, ainsi que le turc Fatih Tekke), est devenue la quatrième place du championnat.

Au début de la еврокубковой de la campagne en août 2007, « Zénith » a eu le temps d’acheter Paul Погребняка, Тимощука, Constantin Зырянова, Alejandro Domínguez, deux fois de changer de capitaine (en Vladislav Радимовым suivi Andrei Arshavin et Tymoshchuk), les deux fois lors de la scandaleuses circonstances, perdre de plusieurs concurrents dans le championnat et les rumeurs ont commencé à envoyer de l’Avocat à la retraite.

De qualification de l’europa League en raison de la faible slovaque « ВиОном » (2:0 ou 3:0) a suivi le belge « Standard », où le jeu a mené le futur milieu de terrain de bleu-blanc-bleu Axel Witsel. Une victoire à domicile avec un score de 3:0 ne doit pas induire en erreur — le jeu est équitable. Sur la check-out « Zénith » a défendu le nul (1:1).

« Si parler de la phase de groupes, alors, bien sûr, de gagner alors ne le pense pas. Il faut être honnête — nous un miracle sorti dans les séries éliminatoires grâce à une coïncidence. Au moment de la sortie du groupe a été une bonne réalisation, encore « Zénith » a été une grande expérience européenne », reconnaît Tymoshchuk.

Groupe de la Coupe de l’UEFA, à la différence de la Ligue de l’Europe, se composait de cinq équipes, et dans ce « Zénith » trop de la chance — si les quatre adversaires питерцы pouvaient tout simplement pas à se frayer un chemin dans les séries éliminatoires. Bleu-blanc-bleu ont fait match nul avec le néerlandais AZ (1:1) avec Ari dans la composition et l’allemand « Nuremberg » (2:2), qui a porté les couleurs de futur médaillé de bronze à l’Euro Ivan Cellulaire, perdu « Эвертону » (0:1) et a battu grecque « Larissa » (3:2). De devenu le quatrième AZ « Zénith » a détaché à seulement un point.

En même temps, en novembre « le Zénith » pour la première fois en 23 ans a remporté le championnat du pays. En hiver, l’équipe rejoint le Roman Shirokov et Viktor Fayzulin.

Fils De Caen

Franchement de la chance « Zénith » et au début des séries éliminatoires. « Villarreal », qui sous la direction de Manuel Pellegrini ont joué les futurs champions d’Europe avec l’Espagne Marcos Senna, Juan Capdevila et Santi Cazorla, ainsi que Robert Pires, Diego Godin, Giuseppe Rossi et Nihat Кахведжи, parfois serrait bleu-blanc-bleu à son but, et le retour d’une réunion en Espagne, l’équipe de доигрывала sans distants Shirokov, Радека Ширла et l’Avocat. Gravement blessé a reçu et est éliminé à la fin de la saison, le défenseur central Nicolas Ломбертс.

Dans le premier match de 1/8 de finale avec « Marcel », qui ont déployé leurs talents Mathieu Valbuena et Samir Nasri, l’histoire se répète — bleu-blanc-bleu raté trois fois, et l’espoir d’une réponse de jeu ont gardé seulement grâce à d’excellentes actions individuelles Arshavin, qui отквитал un but.

« À chaque étape nous considérés comme des étrangers, tout semblait que cette fois, « Zénith » est exactement le décollage, mais étape par étape, nous nous dirigions vers l’avant. Un tournant dans notre esprit, il est devenu une confrontation avec « Marcel ». Après la défaite à l’extérieur, nous le savions — si nous parvenons à passer, il n’y a rien d’impossible. Nous avons cru que nous pouvons passer par des français », se souvient Tymoshchuk.

Il est difficile de dire ce qui est arrivé avec l’équipe après le premier jeu de « Marseille », mais après l’affaire de « Zenith » où allaient plus à l’aise. Après avoir battu l’om au match retour (2:0), le bleu-blanc-bleu dans les quarts de finale d’un tournoi « Bayer » ont décidé de tout est déjà dans le premier jeu (4:1 sortie, 1:1 à la maison). « Ils avaient une très bonne équipe, qui a réussi à se ressaisir grâce aux victoires, produite précédemment. Et ils étaient tous en pleine forme, se tenait en particulier, Arshavin et Pogrebnyak », — me suis souvenu de l’époque, l’attaquant du Bayer » russe Dmitri Булыкин.

Plus loin a été « Bavière », dans laquelle sa dernière saison passé légendaire gardien Oliver Kahn. Après confiant un match nul à Munich (1:1) bleu-blanc-bleu délivré une véritable fête du football à Saint-Pétersbourg, en remportant avec un score de 4:0. « Il est clair que tout le monde voulait le plus, et, quand on a commencé à passer d’un adversaire après l’autre, est apparu un fou attitude », — a expliqué le sûr chemin de la commande Tymoshchuk.

Magnifique passe Arshavin

La finale, qui s’est déroulée sur le stade de Manchester City à Manchester, a le Zénith, avec le redoutable écossais de Glasgow Rangers. « Tout d’abord, je me souviens de l’excitation, nous savions que cette occasion se retrouvent en situation qu’une seule fois dans la vie, dit le gardien Vyacheslav Malafeev. — D’autre part, nous savions que parcouru un long chemin et de bons joueurs de niveau Ligue des champions. Cela logeait la confiance ».

À ce moment dans notre équipe a été glanées de très forts joueurs. Ils étaient dans la fleur de l’âge dans le jus. Il est permis de remporter la victoire

Konstantin Zyryanov

le footballeur

Le match s’est formé autour de « Zenith » difficile, l’équipe, dépourvue de meilleur buteur du tournoi Погребняка (10 buts), n’a pas été capable d’imprimer le but de votre adversaire. « Je me souviens que le match a été donné à notre équipe très difficile, et les ecossais sont capables de marquer les premiers. Heureusement, il y avait un magnifique passe Arshavin (à la 72e minute de la rencontre — env. TASS) entre les jambes d’un défenseur et d’un d’un d’Igor Denisov. Une parfaite mise en œuvre de ce moment, nous a permis d’obtenir la victoire », explique le Morcellement, qui a établi le score final du match (2:0) lors de la quatrième compensée minute.

Cinq joueurs de l’équipe sont allés à la finale de la Russie à l’Euro en Suisse et en Autriche — Arshavin, Zyryanov, Shirokov, Alexander Anyukov et Malafeev. Le discours de « Zenith » et de l’équipe a été si vive, que, peu de temps après un certain nombre de joueurs sont partis dans les principaux championnats européens: Arshavin — à l’Arsenal, Pogrebnyak — allemand de Stuttgart, спартаковец Roman Pavlyuchenko — à Tottenham de londres. On ne peut pas dire que l’étranger leur carrière allait croissant, mais de bons souvenirs eu le temps de laisser chacun d’eux.

« À ce moment dans notre équipe a été glanées de très forts joueurs. Ils étaient dans la fleur de l’âge dans le jus. Il est permis de remporter la victoire. Et le plus important — le personnel était très sympathique », a expliqué le succès de Morcellement.

Anton Histoires