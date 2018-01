Inquiétude des producteurs de lait face aux tonnes de poudre de lait stockées en Région Wallonne

Les stocks de poudre de lait écrémé constitués par l’Union européenne sont une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Ce mercredi, les producteurs de lait membres de l’European Milk Board ont à nouveau critiqué ce système mis en place par l’Europe pour tenter de réguler les prix. Ils organisaient une visite d’un des sept entrepôts où du lait en poudre est stocké dans ce cadre en Wallonie.

L’entrepôt en question est situé à Herstal. Le lieu renferme environ un tiers du stock total wallon. Bernard Hennuy, inspecteur général au département agriculture de la Région Wallonne, précise que tous ces sacs de laits écrémés en poudre appartiennent à la Région : « Quand les prix s’effondrent, il est prévu dans les mécanismes européens que les états membres doivent acheter des quantités. C’est comme cela que la région se trouve avec près de 36.000 tonnes de poudre de lait. »

Le lait en poudre est soumis au mécanisme de l’offre et de la demande. « La logique, c’est de revendre quand les prix remontent, poursuit Bernard Hennuy. Mais nous sommes dans une mondialisation qui fait que le prix des céréales, du sucre, du lait, est à un prix mondial. Ça dépend également de la parité avec le dollar. Il y a des fluctuations. La Commission autorise maintenant la revente sur base d’adjudication. C’est comme ça qu’il y a des tonnes qui sortent, mais à des prix qui ne correspondent pas au prix d’achat. »

Pour l’European Milk Board, le stockage n’est pas la solution. C’est ce qu’explique Erwin Schöpges, producteur de lait à Amel en Communauté Germanophone et membre du comité directeur de l’EMB : « Aujourd’hui, il faut juste plafonner la production. Dans la période de crise que nous vivons avec trop de lait sur le marché, on dit aux agriculteurs de plafonner et de baisser volontairement la production au lieu de le mettre dans les sacs. Je pense que chez nous, dans les exploitations, on est capable de le faire. »

Denis Ducarme plaide « la prudence et la mesure »

Le ministre fédéral de l’Agriculture, Denis Ducarme, prône pour sa part la prudence. Pour lui, « toute libération sur le plan européen du stock de lait en poudre de manière trop importante et trop brutale serait une faute lourde de conséquences dans le chef de la Commission européenne ».

Le ministre belge a d’ailleurs plaidé, à la table européenne, pour qu’en la matière, « la prudence et la mesure » soient « les maîtres mots à respecter ». « Toute libération importante à ce niveau ferait peser une charge supplémentaire à nos agriculteurs, ce qui serait inacceptable », insiste Denis Ducarme.

La question des stocks de poudre de lait écrémé figurera au menu de la prochaine réunion des ministres européens de l’Agriculture, prévue ce lundi 29 janvier.